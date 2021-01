L’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH) a annoncé dans un communiqué, son « entière solidarité » avec les « prisonniers d’opinion » en grève de la faim, et son soutien à leurs familles.

Le communiqué de l’AMDH fait suite à l’annonce par les familles des journalistes Soulaimane Raissouni et Omar Radi, de l’historien Maati Mounjib et des détenus du Hirak Rif.

+ Appel à la libération des prisonniers d’opinion en grève de la faim +

Ces derniers ont décidé d’observer une grève de la faim de 48 heures, à partir du 20 janvier, pour protester contre ce qu’ils qualifient de « poursuite de la politique sécuritaire en matière de droit de manifestation pacifique, de liberté de la presse, d’opinion et d’expression…”.

Par ailleurs, l’AMDH a lancé un appel au gouvernement El Othmani pour la libération « des prisonniers d’opinion en grève de la faim et de tous les détenus politiques au Maroc » et au respect des droits et libertés que « le Maroc s’est engagé à respecter dans le cadre de sa ratification de la convention internationale relative aux droits civils et politiques, il y a plus de 40 ans ».

L’Association appelle également les responsables des établissements pénitentiaires à protéger et à garantir les droits des « prisonniers d’opinion » en grève de la faim et de tous les prisonniers politiques.

Article19.ma