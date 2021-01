Dans le cadre des activités du projet de l’assistance technique à la Délégation Générale à l’Administration pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) pour la mise en œuvre des politiques de réinsertion sociale des détenus et de prévention de la récidive’, le premier numéro du bulletin annuel du projet intitulé ‘IDMAJE’ a été publié.

Le bulletin IDMAJE est un support de communication et de sensibilisation à la réforme pénitentiaire, à la réinsertion sociale et à la prévention de la récidive. Il vise à dresser un état des lieux de l’avancement du projet en synthétisant les différentes réflexions des experts, à permettre aux différents acteurs institutionnels et société civile de partager leurs visions sur la question de la gestion pénitentiaire, la réinsertion et la prévention de la récidive, et à mettre en valeur la contribution de l’expertise européenne dans l’appui à la réforme pénitentiaire au Maroc

Le premier numéro édité en langues arabe et française, fait le bilan de la première année du projet et de la dynamique qui l’a accompagné. En plus des articles sur les différentes expertises réalisées : manuel d’accueil des détenus, implication de la société civile, audit des services d’orientation et de préparation à la réinsertion, le bulletin comprend plusieurs contributions de responsables de la DGAPR et d’experts internationaux. Il met à contribution également différents intervenants dans la question de la réinsertion des détenus à travers des entretiens.

Le bulletin qui est diffusé en format papier et électronique est destiné aux différents acteurs concernés par la question de la gestion pénitentiaire, la réinsertion des détenus et la prévention de la récidive, la justice et les droits de l’Homme ainsi qu’aux médias.

Il convient de rappeler que le projet d’assistance technique à la DGAPR pour la mise en œuvre des politiques de réinsertion des détenus et de prévention de la récidive’ est financé par l’Union européenne et s’articule autour de 6 axes :

L’amélioration de l’accueil, l’évaluation – diagnostic, la prise en charge et le suivi individuel des personnes détenues ;

La mise en place de programmes d’intervention en soutien à l’intégration sociale ;

Le développement de la recherche appliquée à l’intervention pénitentiaire;

Le renforcement du rôle de la société civile en matière d’insertion ;

Le renforcement des compétences des agents pénitentiaires en matière de réinsertion sociale ;

L’accompagnement et sensibilisation à la réforme pénitentiaire.

