L’ancien président du conseil municipal de Laâyoune-El Marsa, Hassan Derham, comparaîtra jeudi prochain devant le juge d’instruction en charge des délits financiers près la cour d’appel de Marrakech, a rapporté le site rue20.com.

Au total 17 personnes, dont des entrepreneurs, des élus et agents municipaux, sont poursuivis pour « des délits de dilapidation et de détournement de fonds publics, de faux et usages de faux et de participation chacun en ce qui le concerne », précise la même source.

Pour rappel, les faits remontent à la période durant laquelle Derham était à la tête du conseil municipal de Laâyoune-El Marsa, ajoute le journal électronique.

+ Cette affaire devra suivre « son cours normal » dans le cadre de l’Etat de droit +

Le président de l’Association nationale pour la protection des biens publics (AMPBP), Mohamed El Ghaloussi, a indiqué que son association, qui lutte contre la corruption et la dilapidation des deniers publics et l’impunité et milite pour la reddition des comptes, espère que « l’affaire suivra son cours normal dans le cadre de l’Etat de droit et de la justice quels que soient les positions des personnes impliquées dans cette affaire ».

Toutefois, El Ghaloussi a exprimé sa crainte que « les manoeuvres de certaines personnes au cours des derniers jours visent à saper la justice et à imposer l’impunité », soulignant que l’AMPBP suivra de près « le cours de cette affaire et dénoncera tout dépassement éventuel qui surviendrait dans ce dossier ».

Pour rappel, le procureur du roi près la cour d’appel de Marrakech avait décidé, en novembre dernier, d’ouvrir une enquête au sujet de l’ancien président du conseil municipal de Laâyoune-El Marsa, et 16 autres accusés pour leur implication dans des affaires de détournement de fonds et de dilapidation de deniers publics.

En plus de Derham, sont également poursuivis dans cette affaire ses adjoints, des conseillers et des employés municipaux ainsi que des sous-traitants de la commune et un ancien percepteur municipal.

Article19.ma