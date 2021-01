Ras-le-bol. Durant le week-end, des éléments de la gendarmerie royale n’ont pas autorisé les véhicules de transport touristique d’accéder à Ifrane et à l’Oukaimeden.

Selon le secrétaire général de la Fédération nationale du transport touristique, Mohamed Bamansour, les professionnels ont relevé depuis samedi cette « décision injuste » prise à l’encontre des transporteurs touristiques, a rapporté le site arabophone Alyaoum24.com.

« Ce qui est encore plus étrange, au moment où les responsables nous parlent de la promotion du tourisme intérieur, c’est le traitement discriminatoire flagrant dont font l’objet les véhicules de transport touristique par rapport aux autres moyens de transport qui sont autorisés à accéder à ces zones », a-t-il affirmé.

En signe de protestation, certains des professionnels ont ainsi arrêté leurs véhicules devant les barrages de la gendarmerie royale, a-t-il fait savoir.

+ Appel aux autorités concernées pour un soutien du secteur +

Bamansour a souligné que « les réservations enregistrées par les professionnels pour l’Oukaimeden ou Ifrane, ne sont qu’un palliatif pour sauver le secteur du transport touristique de la mort », déplorant le traitement réservé aux transporteurs touristiques malgré leur respect des mesures sanitaires préventives recommandées par les autorités concernées.

Le secrétaire général de la Fédération nationale du transport touristique a, enfin, appelé « les autorités locales des provinces d’Al Haouz et d’Ifrane à soutenir les professionnels du secteur et à comprendre leurs problèmes sans aggraver encore la pression qu’exercent sur eux les compagnies d’assurances et les banques ».

Il a par ailleurs, exhorté, les walis des régions de Marrakech-Safi et de Fès-Meknès à revoir cette décision prise à l’encontre des transporteurs touristiques et à tenir compte de la situation difficile que vivent les professionnels après une interruption de leurs activités depuis près d’un an à cause de la pandémie de Covid-19.

Article19.ma