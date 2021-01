L’acteur marocain Khaled Ghanem est parvenu à se frayer un chemin dans le monde du cinéma et de la télévision en Chine en décrochant des rôles de premiers plans dans plusieurs films et feuilletons.

Ghanem, qui est originaire de la ville d’Agadir, a suivi des cours d’art dramatique au Maroc après ses études secondaires et a participé, au début de sa carrière, à des films marocains, avant de partir à Pékin pour un projet qui a tout changé dans sa vie, souligne-t-il dans une interview accordée au site arabophone alyaoum24.com.

En Chine, il a poursuivi sa formation dans le plus grand institut chinois de cinéma, la Beijing Film Academy, mais il n’a pas pu aller jusqu’au bout à cause du coût élevé de cette école.

+ Contribution à Vanguard of the Army » de la star mondiale Jackie Chan +

Toutefois, il a réussi à décrocher des rôles importants notamment dans des séries chinoises comme « Grand Harbour » de la chaîne de télévision chinoise CCTV, et au cinéma, entre autres, dans le film chinois « Guardian », en plus de sa participation à des spots publicitaires et d’avoir prêté sa voix à la traduction en arabe et en anglais du film chinois « Vanguard of the Army » de la star mondiale Jackie Chan.

L’acteur marocain, qui a pratiqué la natation, l’équitation et a été champion de karaté, a décroché aussi des rôles dans des films chinois d’action, qui sont encore en cours de production.

Son rêve, a-t-il indiqué à Alyaoum24, est de collaborer à un grand film qui met en lumière les cultures marocaine et chinoise.

Article19.ma