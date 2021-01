Le président américain Donald Trump a été décoré vendredi du Wissam royal Al Mohammadi, la plus haute distinction marocaine décernée uniquement aux chefs d’État.

Lors d’une cérémonie privée au bureau ovale de la maison blanche, l’ambassadrice du Maroc à Washington, Lalla Joumala Alaoui, a également remis des décorations au conseiller principal de la Maison Blanche Jared Kushner et à l’envoyé du président américain pour le Moyen-Orient Avi Berkowitz.

+ Ouverture d’un consulat US à Dakhla à vocation essentiellement économique +

De son côté, le président améridcain a décerné « la Légion du mérite, grade de commandant en chef », au roi Mohammed VI pour son action en faveur du renforcement du partenariat entre le Maroc et les Etats-Unis, a indiqué la maison blanche dans un communiqué.

« Pendant plus de deux décennies de leadership, le roi Mohammed VI a fait progresser le partenariat profond et durable entre le Royaume du Maroc et les États-Unis dans tous les domaines. Sa vision et son courage personnel, dont sa décision de renouer avec l’État d’Israël, ont redéfini positivement le paysage du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et ouvert une nouvelle ère de sécurité et de prospérité pour nos pays et le monde », souligne le communiqué de la Maison blanche.

Pour rappel, le président Trump a signé, en décembre dernier, un décret présidentiel en vertu duquel les Etats-Unis reconnaissent la pleine souveraineté du Maroc sur l’ensemble des provinces du Sahara.

A titre de première concrétisation de leur initiative souveraine de haute importance, les États-Unis d’Amérique ont décidé l’ouverture d’un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d’encourager les investissements américains et la contribution au développement économique et social, au profit notamment des habitants des provinces du Sud.

Article19.ma