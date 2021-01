Méritocratie. Comme chaque début année, le journal en ligne spécialisé Tourisma Post en partenariat avec la Confédération Nationale du Tourisme et l’Office National Marocain du Tourisme mène un grand sondage pour élire la personnalité de l’année du secteur du Tourisme.

Ce sondage a été lancé le 31 décembre 2020 et s’est terminé le 15 janvier 2021 et ce ne sont pas moins de 20.347 votes qui ont été comptabilisés. Huit grands opérateurs étaient en compétitions. Abdellatif Kabbaj, Président de la Confédération Nationale du Tourisme – CNT- ; Fouzi Zemrani, Vice-Président Général de la CNT, Hamid Bentahar ; Président du Conseil Régional du Tourisme de Marrakech et Vice-Président de la CNT ; Lahcen Zalmat, Président de la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière; Azddine Skalli, Président du Morroccan Travel Management ; Kamal Bensouda, Président du Groupe Atlas Hospitality, Abbas Azzouzi, Président de la commission Promotion de la CNT et enfin Omar Kabbaj, Président du groupe Interedec.

+ Kabbaj a 50 années d’activité à son compteur +

Hier, vendredi 15 janvier 2021 une grande cérémonie regroupant tout le gotha du tourisme marocain a été organisée à Dakhla pour célébrer l’évènement à laquelle ont notamment participé le Wali de la région Dakhla Oued Eddahab ainsi que l’ensemble des autorités et des élus de la région.

Et c’est, tout naturellement, Kabbaj, qui a été élu. Le prix lui a été remis par Adel El Fakir, DG de l’Office National Marocain du Tourisme.

Kabbaj est non seulement Président de la Confédération Nationale du Tourisme mais également Président du groupe Kenzi Hotels, premier groupe hôtelier privé marocain.

Professionnel du tourisme de la première heure, il a à son compteur quelques 50 années d’activité. Sa carrière est une véritable Success story puisqu’il commence comme simple commis et gravis un à un tous les échelons pour être aujourd’hui Président de la première chaîne hôtelière privé du pays qui ne compte pas moins de 15 hôtels à travers le pays.

Kabbaj est également Président de la Confédération Nationale du Tourisme et a été, cette année, en première ligne pour défendre les intérêts des professionnels durement touchés par la pandémie.

