Une convention de partenariat a été signée, le Mercredi 13 Janvier 2021 à Rabat, par M. Saaïd AMZAZI, Ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et M. Fouad BRINI, Président de la Fondation Tanger Med, portant sur le soutien de l’éducation dans la région du nord du Royaume et la promotion de l’excellence au niveau national.

A travers cette convention, la Fondation Tanger Med réaffirme son engagement pour l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation, ainsi qu’au renforcement d’un modèle pédagogique marocain basé sur la culture de l’excellence et de l’innovation.

Dans un second temps, l’établissement proposera également un parcours de secondaire qualifiant permettant aux élèves de réaliser leur plein potentiel et de s’orienter vers des voies d’excellence pour leurs études supérieures.

Depuis sa création en 2007, la Fondation Tanger Med a toujours accordé un intérêt particulier au secteur de l’éducation en menant des projets à fort impact auprès de la population locale dans le but de réduire l’abandon scolaire et d’améliorer les conditions de scolarisation dans la région :

– La mise à niveau de 120 écoles de la province Fahs Anjra,

– La construction de 36 classes de préscolaire,

– Le transport scolaire au profit des élèves du primaire, du collège, et du lycée de la province Fahs Anjra,

– La mise en place de centres d’accueil « Dar Taleb » et « Dar Al Fatate »,

– La distribution de manuels et de fournitures scolaires,

– La distribution de prix aux meilleurs bacheliers de la région pour les encourager à la persévérance et à l’excellence.

Ces actions éducatives ont concerné 370 projets au profit de 114 500 bénéficiaires directs. Ainsi, et dans la continuité des programmes mis en œuvre, la Fondation Tanger Med s’attèle à franchir un nouveau cap en contribuant à hisser le niveau de l’enseignement vers la culture de l’excellence tant sur le plan régional que national.

La première brique de ce partenariat a pour vocation de donner aux élèves les plus méritants du pays, les moyens de leurs ambitions grâce à des standards pédagogiques et didactiques de premier rang. A ce titre, un Lycée d’excellence ouvrira d’abord ses portes à Tétouan aux élèves souhaitant intégrer des classes préparatoires scientifiques d’excellence afin de se préparer dans les meilleures conditions possibles aux concours des Grandes Ecoles d’ingénieurs marocaines et françaises.

Article19.ma