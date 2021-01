Les utilisateurs de WhatsApp, surtout ceux qui utilisent cette application pour échanger des fichiers sensibles, sont inquiets quant à la sécurité de leurs données suite à la mise à la disposition de Facebook de sa base de données à des fins commerciales.

Selon une source du site arabophone Hespress.com, « l’utilisation de WhatsApp n’est plus sécurisée » en ce sens que ses utilisateurs sont exposés à un ciblage spécifique qui les expose, en plus, au piratages de leurs données, à l’interception de leurs conversations audios et vidéos en déclenchant automatiquement les microphones et les caméras de leurs smartphones.

La même source a indiqué que l’une des sociétés les plus connues, qui fournissent des « services » de piratage des comptes WhatsApp, se trouve à Singapour et commercialise à des clients spécifiques actifs notamment dans l’espionnage économique.

Toujours, selon la même source, une société internationale, qui est aussi active dans ce domaine, est basée à Marrakech. Elle est dirigée par un ancien proche du président français Emmanuel Macron et vend ses services à des clients dans plusieurs pays africains.

Article19.ma