Une histoire de parking? Le maire de Fès et un des dirigeants du Parti justice et développement (PJD), Driss El Azami, n’a pas hésité à tirer à boulets rouges sur la secrétaire générale du Parti socialiste unifié (PSU), Nabila Mounib, suite à ses critiques concernant le projet de gestion des parkings dans la capitale spirituelle.

Dans un live sur son compte Facebook, El Azami a répondu aux propos de Mounib qui a dit que « Fès était intelligente quand le monde était stupide », en affirmant: « et moi, je vous dis, Madame la secrétaire générale, Fès était intelligente et ses habitants étaient intelligents et ils le sont toujours, et ils n’ont pas besoin que vous interviendrez pour leur rappeler le passé, parcequ’ils sont, par leur intelligence et leur ville, le présent et le futur ».

+ El Azami : « Fès a mis fin à la corruption et à la dilapidation des deniers publics » +

Et d’ajouter: « Je n’ai pas besoin de vous rappeler que certains aujourd’hui prouvent leur stupidité à un moment où le monde entier est intelligent. Quand certains parlent du coronavirus comme le fait d’une industrie et d’un complot, cette fois il s’est montré comme le seul stupide alors que le monde entier est intelligent », en allusion aux déclarations de Mounib considérant le nouveau coronavirus comme le fait d’une

conspiration.

« Vous louez la ville de Barcelone et ses conseils qui génèrent des revenus grâce aux parkings et aux investissements dans l’amélioration des services, et Fès ne mérite pas ce projet? », a poursuivi le président du conseil de la capitale spirituelle.

Par ailleurs, l’homme d’influence du PJD soutient que « Fès a mis fin à la corruption et à la dilapidation des deniers publics », dans une allusion à son prédécesseur de l’Istiqlal, actuellement dans l’opposition.

El Azami a estimé que les critiques du projet de parkings à Fès « sont infondées », regrettant que ces critiques émanent d’une chercheuse scientifique et d’une responsable politique.

Article19.ma