Les ONG ont beau « crier au loup » mais cause perdue, semble-t-il. Et pour cause, une jeune fille, 13 ans, a tenté de mettre fin à sa vie, jeudi à Fès, en se jetant de la terrasse d’un immeuble de trois étages en signe de protestation contre le verdict « clément » prononcé par le tribunal de première instance à l’encontre de son violeur.

Selon une source proche de la famille de la jeune fille, citée par Hespress.com, cette dernière a été gravement blessée après sa chute de l’immeuble où elle vit avec ses parents.

La même source a expliqué que le mis en cause, un adolescent de 17 ans, qui a été condamné à un an de prison, est accusé d’avoir introduit un morceau de carotte dans l’anus de la jeune fille après l’avoir entraînée au domicile de ses parents il y a un an.

Elle a indiqué que la victime a subi une intervention chirurgicale à la suite de cette agression et a été très affectée psychologiquement.

L’avocat de la victime, Jawad Gnaoui, a estimé que le jugement n’a pas été équitable envers sa clientèle surtout qu’il s’agit d’un « acte criminel commis sauvagement ».

Gnaoui, qui compte faire appel à ce jugement, a relevé que l’âge de l’accusé ne permet pas à ce dernier de bénéficier d’un verdict aussi clément.

Article19.ma