Une tragédie évitée de justesse. Et pour cause, une maison menaçant ruine, « occupée illégalement » par des individus après l’évacuation de ses habitants, s’est effondrée vendredi matin à Derb Moulay Chrif à Hay Mohammadi, suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région de Casablanca durant les derniers jours.

« Aussitôt alertés de l’incident, les autorités locales et sécuritaires et les éléments de la protection civile sont intervenus pour sécuriser les bâtiments avoisinants et entamer les recherches », selon des sources officielles, précisant que deux personnes ont été secourues et transférées à l’hôpital provincial Mohammed V pour recevoir les soins nécessaires, a rapporté la MAP.

Les recherches se poursuivent pour trouver d’éventuelles autres personnes sur les lieux de l’incident, conclut-on.

