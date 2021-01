Lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé le Maroc, la ville montagneuse de Chefchaouen était l’une des rares à n’avoir enregistré aucun cas. La ville pittoresque, ses façades peintes dans des teintes de bleu distinctives, a isolé sa petite population du reste du monde et a empêché pendant des mois le virus d’y pénétrer, écrit le site « aljazeera.com« .

Aujourd’hui, alors que le pays rouvre prudemment et tente de ressusciter son économie en difficulté, Chefchaouen est silencieuse, désertée par les touristes qui ont longtemps été sa force vitale.

+ Les marchands ont du mal à trouver des clients +

Pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An, la majorité des visiteurs de la ville étaient des locaux au lieu des touristes européens et chinois qui se pressent généralement dans les rues étroites. Les propriétaires de magasins qui vendent généralement des tapis, des manteaux de laine et des souvenirs ont eu du mal à trouver des clients.

Alors qu’un couvre-feu nocturne est entré en vigueur dans tout le pays pour empêcher les grands rassemblements pendant la période des fêtes, les restaurants de la place principale généralement animée de la Kasbah historique ont dû refuser la clientèle pour pouvoir fermer tôt.

Au Moyen Âge, la ville était peuplée des Moriscos, ou Maures, fuyant l’Inquisition espagnole. Aujourd’hui, elle est connue sous le nom de la Perle bleue du Maroc, et est l’une des principales destinations du royaume, connaissant souvent une surpopulation avec des hôtels tournant à pleine capacité.

Son ambiance décontractée, ses ruelles bleues brillantes, son paysage montagneux et ses sentiers de randonnée attirent depuis longtemps les touristes, en particulier d’Espagne et de Chine, dont les ressortissants n’ont pas besoin d’un visa pour se rendre au Maroc.

