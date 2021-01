Le secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM), Abdellatif El Ouahbi s’est confié sur « les circonstances » de son infection au Covid-19 et sur ses relations avec le dirigeant istiqlalien, feu Mohammed El Ouafa, lui aussi emporté par le virus.

« Je prenais toutes mes précautions pour ne pas être infecté par le Covid-19 et je ne sais pas pour le moment comment j’ai attrapé le virus », raconte-t-il avant d’enchaîner : « Un certain moment, j’ai perdu l’odorat et le goût et j’ai ressenti de la fièvre, de la fatigue et de la diarrhée ».

« Par précaution et pour ne pas infecter ma famille, ajoute-t-il, je me suis mis en isolement sauf que ma femme a été elle aussi rattrapée par la maladie », a-t-il expliqué dans enregistrement vidéo mis en ligne jeudi sur le site arabophone hespress.com.

Et d’ajouter : «Je me suis déplacé au Centre hospitalier universitaire de Rabat où j’étais diagnostiqué positif, mais ma situation n’inspirait pas d’inquiétude », se souvient-il soulignant qu’en dépit de son rétablissement, après avoir suivi un traitement médical et observé une quinzaine, il ressent encore de la fatigue et des difficultés respiratoires.

Me Ouahbi conseille à ses concitoyens de respecter la distanciation sociale « en tant que meilleur moyen de prévention ».

+ C’est à cause de ce virus que j’ai perdu un grand ami +

Mais, nuance-t-il, « en tant que secrétaire général d’un parti politique, je suis dans l’obligation de rencontrer les gens et de tenir des réunions… »

Concernant ses relations avec feu Mohammed El Ouafa, le secrétaire général du PAM se rappelle que le dirigeant istiqlalien et ancien ministre et ambassadeur était la première personne à l’avoir contacté quand il était malade du Covid-19. « SSi El Ouafa s’est inquiété de mon état de santé étant donné que j’avais subi une intervention sur le cœur », affirme-t-il.

« Il m’a informé qu’il était lui aussi atteint par le virus et nous sommes restés en contact jusqu’à sa disparition », se rappelle-t-il, disant garder un « mauvais souvenir » du Covid-19 « parce que c’est à cause de ce virus que j’ai perdu un grand ami ».

Me Ouahbi a invité les Marocains à respecter les mesures de distanciation sociale et le port du masque et de prendre « très au sérieux » la maladie, « car si des patients s’en sont sortis indemnes, d’autres, au contraire, y ont laissé leur vie « comme El Ouafa qui me disait quelques heures avant sa disparition qu’il était en bonne santé et se demandait pourquoi il a été transféré à la salle de réanimation, avant de rendre l’âme d’une crise cardiaque à cause du nouveau Coronavirus (Covid-19) ».

