La marque « Idéal » des produits entrant dans les préparations culinaires a annoncé la création d’un site web « Femmes idéales » proposant un contenu qui se veut conforme aux valeurs de la société marocaine.

Selon Idéal, les femmes constituent, sans conteste, un élément clé dans le développement du Maroc aux niveaux économique et social, en ce sens qu’elles ont contribué à construire le modèle de développement du pays et accompagnent toutes les mutations que traverse le Royaume avec son ouverture sur le monde.

Pour la marque, cette ouverture a un impact, non seulement économique, mais aussi culturel et social, la révolution numérique ayant largement contribué à faire tomber toutes les frontières intellectuelles entre les sociétés, a rapporté le site arabophone Hespress.com.

La création du site Femmes idéales (www.femmesideal.com) intervient à un moment où l’accès à l’information est devenu à la portée de tous les groupes sociaux, ce qui pourrait entraîner la consommation de contenus non compatibles avec notre culture marocaine.

Pour l’élaboration de son site, Idéal souligne qu’elle fera appel à des experts marocains reconnus pour leurs compétences dans ce domaine afin d’apporter des réponses précises adaptées à la société marocaine et à ses besoins dans le but de fournir aux femmes marocaines des informations pour contribuer au développement de leurs compétences.

Ideal rappelle qu’elle a placé, depuis sa création, les femmes au centre de ses préoccupations, en œuvrant à « les libérer de la cage des tâches ménagères et à leur fournir tout ce dont elles ont besoin pour se réaliser et réaliser toutes leurs aspirations ».

La marque Idéal affirme qu’elle ne se contente pas de faire de son engagement envers les femmes seulement une vision, mais qu’elle œuvre également à le traduire sur le terrain en fournissant à toutes les femmes marocaines les informations nécessaires pour les inspirer et les aider à découvrir le pouvoir enfoui en elles.

Ideal a choisi de dispenser aux femmes marocaines tous les conseils dont elles ont besoin pour progresser et changer leurs situations à travers un contenu varié et ciblé qui ne se limite pas uniquement à conseiller les femmes, mais aussi à jeter la lumière sur les parcours de femmes qui se sont distinguées dans tous les domaines et ont laissé une empreinte dans la société.

Afin d’encourager les femmes ambitieuses, qui sont des symboles d’audace, de défi et d’inspiration, Idéal lance le « Prix Femmes Idéal », dédié à toutes les femmes marocaines qui ont eu, intellectuellement, artistiquement, socialement et économiquement, un impact sur leur environnement et la société à travers la mise en place de leurs projets, ou leur dévouement dans le domaine associatif ou artistique.

La sélection des parcours gagnants, pour les 4 catégories de prix, sera effectuée par le public qui choisira sur le site « www.femmesideal.com » celui qui l’a le plus inspiré pour réaliser ses propres ambitions.

Les différentes catégories du prix Femmes idéales récompenseront les parcours professionnel, artistique, humanitaire et exceptionnel.

Article19.ma