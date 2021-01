Par Kate Yoder & traduit par Lahcen Haddad

Qui a besoin de la flèche du temps, de toute façon ? Roman Krznaric, auteur et philosophe, est à la recherche de manières non conventionnelles de penser le temps, celles qui ne sont pas directement liées aux horloges qui tournent autour de nous. Dans un exercice, il imagine sa jeune fille âgée de 90 ans, berçant sa première arrière-petite-fille dans ses bras.

« Je regarde son visage, son ancien visage, et je me dirige vers la fenêtre et je regarde le monde extérieur et je vois quel genre de monde c’est », a-t-il dit.

« Je pense à ma fille, ou à son arrière-petits-enfant, vivant bien dans le 22e siècle – une époque qui n’est pas de la science-fiction, mais un fait familial intime. »

C’est une expérience qui donne à réfléchir pour Krznaric, qui, comme beaucoup d’entre nous, a une vision « assez sombre » de l’avenir. Mais la plupart des gens ne perdent pas le sommeil à cause du sort des personnes qui ne sont pas encore en vie. Des préoccupations plus pressantes – la pandémie mondiale, par exemple – se sont logées dans nos cerveaux anxieux. Les gens du futur ne sont que des abstractions brumeuses. Mais des milliards de personnes réelles naîtront probablement dans les siècles à venir, et selon ce que nous ferons ensuite, elles pourraient être très déçues de nous. « Faire preuve d’empathie envers les générations futures peut être l’un des plus grands défis moraux », écrit Krznaric dans son récent livre, The Good Ancestor: A Radical Prescription for Long-Term Thinking.

Un mouvement large et déconnecté offrant une nouvelle façon de penser le temps a émergé au cours de la dernière décennie. Son objectif est de préserver la Terre pour ses futurs habitants. Krznaric appelle cela une « rébellion du temps » dans The Good Ancestor. Ces «rebelles du temps» comprennent les poursuites menés par des jeunes plaignants (https://grist.org/fix/how-21- kids-could-force-a-major- turnaround-on-climate/), qui réclament des droits légaux à un climat stable; le mouvement mondial de grève pour le climat fondé par la militante suédoise Greta Thunberg, qui a inspiré des millions de jeunes à sauter les cours pour appeler à l’action climatique dans les rues; et divers artistes, économistes et entrepreneurs qui embrassent le «temps profond» – le concept d’élargir notre imagination temporelle pour englober les échelles de temps géologiques et cosmiques, des archives des combustibles fossiles à l’étendue insondable du futur lointain.

Le temps profond est un antidote à la myopie qui a rendu les gouvernements si réticents à agir avec audace pour faire face à la crise climatique. Après tout, les pires effets de la surchauffe de notre planète se produiront dans le futur, pas dans le présent. Dans son livre, Krznaric se penche sur les traditions autochtones, les projets artistiques et les nouvelles philosophies qui cherchent à surmonter cette barrière d’empathie et à replier l’avenir dans les préoccupations actuelles. Une façon d’y parvenir est d’inciter les gens à réfléchir à l’héritage qu’ils laisseront, comme Krznaric l’a fait quand il a imaginé sa fille comme un nonagénaire.

« Ce que j’ai découvert, c’est que le langage de l’héritage semble motiver les gens de différents domaines sociaux avec des antécédents différents », a-t-il déclaré. (Une petite étude de 2015-https://grist.org/ climate-energy/is-legacy-the- key-to-climate-action-and-no- this-is-not-about-estate- planning/- a révélé que le fait d’inciter les gens à réfléchir à la manière dont on se souviendra d’eux les rendait plus susceptibles de soutenir une action personnelle et politique pour réduire les émissions de carbone.)

Krznaric s’intéresse à ces questions depuis plus d’une décennie. Dans un rapport de 2008(http://www.romankrznaric. com/wp-content/uploads/2011/ 12/Empathy%20and%20Climate% 20Change%20Krznaric.pdf) , il a fait valoir que l’empathie est l’outil le plus puissant dont nous disposons pour motiver les gens à agir contre la crise climatique, une idée reprise dans son livre de 2014,Empathy: Why It Matters, and How to Get It.

Comme Jamil Zaki, professeur de psychologie à Stanford, l’écrit dans The War on Kindness, l’empathie n’est pas un trait fixe : c’est un muscle qui peut être étiré et renforcé. À quelques jours de la nouvelle année, c’est le bon moment pour réfléchir à votre héritage et comment être plus gentil avec les futurs habitants de la Terre. Si vous voulez essayer d’être un meilleur ancêtre en 2021, voici quelques idées du nouveau livre de Krznaric. «Le chemin du bon ancêtre se trouve devant nous», écrit-il. «C’est notre choix de le prendre ou non.»

La notion de whapapapa : Pensez à la septième génération

Imaginez si chaque fois qu’un politicien prenait une décision, il réfléchissait à ce que cela signifierait pour le bien-être des gens qui vivront dans 200 ans, plutôt que de se soucier de ce qu’il faudra pour gagner les prochaines élections. C’est contraire à beaucoup de prises de décisions aux États-Unis, mais ce type de réflexion à long terme est une tradition dans de nombreuses cultures autochtones du monde entier, écrit Krznaric. Les Maoris – le peuple indigène polynésien de Nouvelle-Zélande – ont un concept appelé whakapapa (qui s’apparente à la «généalogie»), une expression décrivant une longue chaîne ininterrompue d’humanité qui relie le défunt, le vivant et le futur-pas-encore-né.

Les cultures autochtones regorgent d’histoires édifiantes sur les conséquences à long terme d’une trop grande consommation, écrit Robin Wall Kimmerer, biologiste et membre de la nation Citizen Potawatomi, dans le livre Braiding Sweetgrass. Ces principes – appelés l’Honorable Harvest – « régissent nos prises, façonnent nos relations avec le monde naturel et freinent notre tendance à consommer – que le monde pourrait être aussi riche pour la septième génération que pour la nôtre », écrit Kimmerer .

Au cours des deux dernières décennies, la « pensée de la septième génération » a été adoptée dans les cercles de durabilité. L’un des objectifs de l’organisation mondiale de jeunesse Earth Guardians est de «protéger notre planète et ses habitants pour les sept prochaines générations». Dans un discours prononcé en 2008, l’économiste lauréate du prix Nobel Elinor Ostrom a soulevé la question de savoir comment préserver les ressources pour l’avenir(https://www.aapss. org/news/crafting-rules-to- sustain-resources/) , disant :

« Je pense que nous devrions tous rétablir dans notre esprit la règle des sept générations. Vous avez peut-être même vu un clin d’œil à cette idée dans le pavillon du savon à vaisselle : la société de produits de nettoyage Seventh Generation(https://www. seventhgeneration.com/Inside- Seventh-Generation), basée au Vermont, a été fondée sur ce même principe.

Inspirez vous du « Future Design » japonais: Imaginez que vous vivez en 2060

L’idée de la septième génération a également inspiré un mouvement politique japonais appelé « Future Design ». Des petites villes comme Yahaba aux grandes villes comme Kyoto, les villes japonaises ont institué un type inhabituel de réunion de planification urbaine. Un groupe de citoyens à la réunion plaide pour les résidents actuels, tandis qu’un autre groupe revêt des robes de cérémonie spéciales et se conçoit comme des « futurs résidents » à partir de 2060. Des études ont montré que ces futurs résidents plaident pour des changements plus transformateurs dans la planification urbaine, en particulier autour de la santé et l’action environnementale.

En fin de compte, écrit Krznaric, le mouvement veut établir un

« ministère du futur» pour le gouvernement central en plus des autorités locales. C’est une tendance croissante : au cours des 30 dernières années, la Finlande, la Hongrie, Malte, la Tunisie, la Suède, le Pays de Galles et les Émirats arabes unis ont tous créé des postes, des comités, des conseils ou des commissions qui défendent les intérêts des générations futures.

Offrez un cadeau aux générations futures : Suivez les pionniers de « Future Library » et « Dear Tomorrow »

Il y a six ans, l’artiste écossaise Katie Paterson a créé la Future Library (https://www.futurelibrary.no/), un projet artistique centenaire. Chaque année, un écrivain célèbre (les deux premiers étaient Margaret Atwood et David Mitchell) fait don d’une nouvelle œuvre au projet – une œuvre que personne d’autre n’a jamais lue. À la fin du projet, en 2114, les 100 livres seront imprimés sur du papier d’une forêt à l’extérieur d’Oslo qui a été plantée à cet effet, pour que les lecteurs du 22e siècle puissent en profiter.

Un autre projet, le site DearTomorrow (https://www.deartomorrow.org/), vous permet d’écrire une lettre à quelqu’un de votre choix – votre enfant, peut-être, ou votre futur moi – qui sera livrée en 2050. Le projet a été lancé par Kubit et Trisha Shrum, deux anciens de the Grist 50 (https://grist.org/grist-50/profile/climate-change-feels-like-a-problem-for-future-generations-trisha-shrum-and-jill-kubit-bring-the-future-into-dialogue-with-the-present/.) Les fondateurs disent que DearTomorrow a pour but de combler l’écart entre les années lointaines référencées dans les rapports sur le climat (2050 est courant) et d’établir un lien personnel (https://grist.org/article/what-would-you-say-to-the-future/https://grist.org/article/what-would-you-say-to-the-future/) avec l’avenir.

Krznaric dit qu’une «règle d’or intergénérationnelle» est à la base de ce type de projets: un «principe empathique de base» selon lequel nous devrions traiter les autres comme nous voulons être traités, y compris les personnes qui pourraient être éloignées de nous dans l’espace et dans le temps.

« Quand vous pensez aux héritages que nous avons hérités du passé, certains de ceux-ci sont des héritages très positifs», a déclaré Krznaric. « Nous sommes les bénéficiaires des personnes qui ont semé les premières graines en Mésopotamie il y a 10 000 ans, qui ont construit les villes dans lesquelles nous vivons et qui ont fait les découvertes médicales dont nous bénéficions. Mais nous sommes aussi les héritiers du colonialisme, de l’esclavage et du racisme… Alors, voulons-nous transmettre ce genre de choses également ? Non ! Laissons un héritage différent à la prochaine génération. «

*Le titre original de l’article est « A resolution for 2021: Be a Better Ancestor », écrit par Kate Yoder et paru sur le site de Grist (https://grist.org/climate/a- resolution-for-2021-be-a- better-ancestor/) le 30 Décembre, 2020.

