Avis de scientifiques. Le vaccin AstraZeneca/Oxford que le Maroc va bientôt acquérir, présente nombrex avantages comparés aux autres produits pharmaceutiques sur le marché, selon la prestigieuse revue spécialisée britannique +The Lancet+ dans sa dernière édition.

Il coûte moins cher (2,50 euros la dose), et peut être conservé entre deux et huit degrés celcius, soit la température d’un réfrigérateur, contrairement aux vaccins Moderna et de Pfizer/BioNTech, qui ne peuvent être stockés à long terme qu’à très basse température (-20 degrés pour le premier et -70% pour le second).

+ Le Maroc, qui devrait vraisemblablement être le prochain sur la liste +

Autre avantage, son efficacité. Le vaccin développé par le groupe britannique , en partenariat avec l’Université d’Oxford, est capable d’anéantir la nouvelle variante du Covid-19 découverte au Royaume- Uni, selon le directeur général d’AstraZeneca.

Londres, qui avait déjà autorisé ce vaccin, est devenu, ce lundi 4 janvier 2021, le premier pays à l’utiliser.

Pour l’instant quelques 520.000 doses sont prêtes à être distribuées selon le service public de santé britannique (NHS). Par ailleurs, pas moins de 100 millions de doses ont été commandés, d’après le ministère de la Santé britannique;

L’Argentine et l’Inde l’ont aussi autorisé. Jakarta prévoit d’ailleurs de lancer prochainement sa campagne de vaccination. De quoi rassurer le Maroc, qui devrait vraisemblablement être le prochain sur la liste.

Article19.ma