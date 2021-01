Les femmes membres du Parti justice et développement (PJD) se sont jointes à la grogne qui secoue le parti ravivée par les démissions successives du parti de la part de certaines d’entre-elles, déplorant l’absence de tout dialogue et débat au sein du parti suite, entre autres, au sujet du rétablissement des relations entre le Maroc et Israël.

A cet égard, la parlementaire Amina Maelainine a vivement critiqué la faiblesse et l’absence d’un débat sur les évolutions en cours au sein du parti avant d’être rejointes par l’ancienne députée Itimad Zahidi, et Yousra Mimouni, l’une des figures connues à Tanger et sur les réseaux sociaux.

Selon le site arabophone Hespress.com, la signature par le chef du gouvernement et secrétaire général du PJD, Saad Eddine El Othmani, du document relatif au rétablissement des relations maroco-israéliennes a provoqué une onde de choc dans les rangs de la formation islamiste au moment où plusieurs figures du parti ont appelé à ouvrir un débat entre la direction et la base en vue de clarifier la situation au sein du parti et mettre fin à l’ambiguïté.

+ Elles sont mécontentes par rapport à ce qui se passe au sein du parti +

Plusieurs PJDistes, en particulier ceux proches du courant d’Abdelilah Benkirane, dont Khalid Rahmouni et Abdelaziz Aftati, rejoints par des femmes du parti, ont exprimé leur mécontentement par rapport à ce qui se passe à l’intérieur de leur formation.

Yousra Mimouni, qui a récemment quitté le PJD, a fait savoir que l’absence de dialogue et de débats étaient la principale raison de sa démission, relevant que ses critiques et points de vues ont été ignorés bien qu’elle compte de nombreuses années au sein du parti.

Mimouni a indiqué à Hespress qu’elle a fait l’objet de tracasseries depuis l’affaire du ministre Mustapha Ramid au sujet de la CNSS, soulignant que sa demande de créer une section du PJD à l’étranger a été rejetée.

Elle a ajouté qu’elle travaille dans le domaine de la finance, des affaires et des études à l’étranger et qu’elle ne pouvait donc être hostile à aucun pays, exprimant « son soutien » à la décision du roi Mohammed VI de la reprise des relations entre le Maroc et Israël.

Article19.ma