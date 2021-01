Nul n’est censé ignorer la loi. Le réveillon n’a pas été aussi bruyant que les autres années à Marrakech où les restaurants, les boîtes de nuit et autres lieux habituellement animés étaient restés fermés en raison des restrictions sanitaires imposées par la pandémie de Covid-19.

Les célébrités qui ont choisi de passer les fêtes de fin d’année dans la ville ocre se sont contentées de réveillonner dans leurs chambres d’hôtel ou les résidences somptueuses de Marrakech.

Selon le site alyaoum24.com, les interventions de la police à Marrakech se sont ainsi limitées à veiller au respect du couvre-feu nocturne et des autres mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

+ Le non-respect des restrictions relatives au couvre-feu +

Selon la même source, « les services de la police ont été obligés d’intervenir le soir du réveillon en raison du non-respect des restrictions relatives au couvre-feu par les responsables de So Lounge de l’hôtel Sofitel au quartier huppé de l’hivernage après avoir été alertés qu’environ 70 personnes, marocaines et étrangères, y fêtaient le réveillon bien que la direction de l’hôtel ait été informée des mesures de fermeture ».

Suite à cette intervention, le directeur de l’hôtel et le gérant de la boîte de nuit ont été arrêtés, le lendemain matin, et déférés en état d’arrestation devant le parquet du tribunal de première instance de Marrakech qui les a remis en liberté contre le paiement d’une caution.

La même source a indiqué que les autorités compétentes ont également procédé au retrait des licences de vente des boissons alcoolisées à plusieurs restaurants et bars pour non-respect des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Contrairement aux années précédentes, peu de personnalités et de célébrités ont choisi de fêter ce nouvel an à Marrakech. Parmi ces derniers, il y a lieu de citer l’ambassadeur américain au Maroc, David Fisher, et son épouse, les footballeurs Kylian Mbappé et Marco Verratti ainsi que la star du rap Mitter James, et Miss France et de l’univers, ajoute la même source.

Article19.ma