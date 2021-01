Au Maroc, à l’occasion du nouvel an 2021 la Coalition marocaines des instances des droits humains (CMIDH) a lancé un appel au gouvernement El Othmani pour la libération de « tous les détenus politiques et activistes des droits humains », notamment les journalistes et les protestataires de Hirak Rif.

En lançant son slogan « libérez tous les détenus politiques et activistes des droits humains », le Collectif dans un communiqué rendu public, ce week-end, exprime ses inquiétudes sur le nombre d’arrestations enregistré en 2020, y compris des citoyens qui n’ont pas respectés les procédures en vigueur relativement au confinement sanitaire.

« De nouveau, nous demandons la libération de l’historien Maati Monjib, les journalistes Omar Radi et Souleimane Raissouni et les détenus de Hirak Rif et Jerada et tous les détenus politiques en prison et à mettre fin aux graves violations des libertés… », ajoute le communiqué.

Le Collectif qui comprend une vingtaine d’ONG marocaines n’a pas donné de plus précision sur le nombre des « détenus politiques » au Maroc en 2020.

[إننا في الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ن و من جديد نطالب باطلاق سراح المؤرخ والحقوقي المعطي منجب ، والصحفي عمر الراضي، و والصحفي سليمان الريسوني ومعتقلي حراك الريف و جرادة وكل المعتقلين السياسيين القابعين بالسجون، ووضع حد للانتهاكات الخطيرة ضد حريات المواطنين والمواطنات ونشطاء ونشيطات حقوق الانسان والمعارضين للسياسات العمومية التي تنتهك الحقوق والحريات ، و كل ضحايا سياسة الاعتقال الاحتياطي ، والمحاكمات غير العادلة، ممن تضع الحكومة و وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان ملفاتهم تحت الرفوف، وممن لا تعنى بقضاياهم ،وباوضاعهم ، ولا تتحرك لرفع الاعتقال عنهم، كما تتحرك وتستعمل الابواق ضد اي احتجاج وطني او دولي من اجلهم].

Article19.ma