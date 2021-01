Une première. La Fédération royale marocaine de football (FRMF) et l’Association israélienne de football (IFA) ont convenu d’organiser des matchs amicaux entre leurs équipes nationales respectives.

Selon un communiqué de l’IFA, relayé par le site Morocco World News, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, s’est entretenu, vendredi dernier par visioconférence, avec son homologue israélien, Oren Hasson.

Au cours de leurs entretiens, les deux parties ont convenu de poursuivre leurs discussions dans les prochains jours en vue de créer des commissions conjointes de travail dans le but de renforcer la coopération entre la FRMF et l’IFA et d’organiser des matchs entre les équipes nationales marocaines et israéliennes.

La même source a ajouté que Lekjaa a invité son homologue israélien à se rendre au Maroc.

« Nous avons beaucoup à apprendre de vous. Je vous remercie pour l’invitation à visiter le Maroc et je voudrais vous inviter, ainsi que les représentants de la FRMF, à venir en Israël », a répondu Hasson.

Pour sa part, Lekjaa a estimé que la coopération entre le Maroc et Israël dans le domaine du football était attendue depuis longtemps.

« Je me félicite de cette conversation que nous attendions depuis de nombreuses années. Grâce à l’action courageuse du roi Mohammed VI, nous avons l’opportunité de renforcer les liens entre nos peuples grâce au football », a dit Lekjaa.

Et Hasson de souligner: « Nous avons une rare opportunité… d’offrir un avenir meilleur à nos jeunes et aux vôtres. Je ne doute pas que ce qui commence sur le terrain prospérera partout ailleurs. Pour nous, c’est le début d’une merveilleuse amitié ».

Les Lions de l’Atlas du Maroc n’ont jamais joué contre Israël. Un match entre les deux équipes nationales serait sans précédent.

