Dr Mohamed Chtatou

C’est un petit réconfort de savoir qu’il existe un terme latin spécifique qui résume bien l’année 2020 : annus horribilis. Normalement, il semblerait injuste de qualifier une année entière d’horrible, mais dans le cas de cette année, il n’y a guère de meilleures descriptions. Certes, ce fut une bonne année pour quelques privilégiés, mais dans l’ensemble, elle a été terrible pour la plupart des gens et à de nombreux niveaux. Aujourd’hui, les pensées se tournent vers 2021, et on se demande si l’on peut trouver des raisons de se réjouir.

2020 : année sans précédent

L’humanité a vécu une année sans précédent en 2020. Le monde a commencé l’année avec l’information d’un virus en Chine qui a commencé à faire la une des journaux du monde entier. Ce fut le début d’une pandémie qui allait finalement toucher tout le monde. Puis il y a eu les feux de brousse dévastateurs et sans précédent en Australie. Ces nouvelles déchirantes n’ont pas été retenues, alors que d’autres régions du monde ont été touchées par des calamités au milieu de l’année, notamment le Moyen-Orient et le Liban.

L’année 2020 restera dans l’histoire moderne comme celle qui a été ravagée par une pandémie, et qui a été marquée par de profondes divisions politiques, raciales, économiques et sociales. La pandémie Covid-19 a notamment humilié le monde entier, des nations les plus riches et les plus avancées aux plus pauvres et aux moins développées, exposant nos vulnérabilités comme jamais auparavant. Nous avons été mis à l’épreuve de manière inimaginable, collectivement et individuellement. On ne peut s’empêcher de se rappeler l’ingéniosité et la résilience de l’esprit humain, qui a su trouver des solutions pour nous tous, malgré les difficultés.

L’année 2020 a été une année difficile et destructrice pour trop de personnes. Les catastrophes naturelles, conjuguées à un changement climatique mondial défavorable, à la pandémie de Covid-19, aux bouleversements politiques, à l’incertitude économique, aux perturbations familiales, à la réduction des voyages internationaux et au spectre constant des pertes d’emploi, ont créé le flux dans lequel nous nous trouvons

2020 a été une année difficile qui a obligé la plupart des gens à s’adapter aux nouvelles réalités. Ce qui me rend optimiste, c’est de voir que les gens sont capables non seulement de s’adapter, mais aussi de s’épanouir grâce au changement et à la foi.

Réajuster la vie

La plupart d’entre nous devront faire des économies, revoir leur budget, repenser et se rappeler que même si cela ne durera pas éternellement, certains de ces ajustements seront permanents. Le désir de distanciation sociale ne disparaîtra pas de sitôt, par exemple. Beaucoup de gens sont devenus germophobes, et pour cause. Ce qui se passe maintenant peut continuer à nous dicter ce que nous faisons de notre vie et comment y parvenir.

La retraite est également plus difficile aujourd’hui pour la plupart des gens. De nombreux retraités doivent faire les choses différemment, par exemple ne pas voir leurs petits-enfants et trouver comment se protéger lorsqu’ils sont le plus vulnérables. Cette réalité est peut-être l’une des raisons pour lesquelles nous devons tous envisager de consacrer notre énergie et notre dynamisme à d’autres choses que le travail, comme les gens et sentir les roses.

L’expérience de chacun est différente. Nous sommes peut-être tous dans le même bateau, mais nous sommes dans des bateaux différents, comme on dit. Certains ont littéralement des méga-yachts. D’autres ont à peine un radeau de sauvetage. La plupart d’entre nous se trouvent quelque part entre les deux, naviguant dans des vents changeants – ce qui, pour moi, signifie que tout ce qui m’entoure me dit : « ralentissez ; il vaut mieux que vous trouviez des moyens de vous détendre dans votre nouveau mode de vie ». Cela peut être un peu troublant.

Si vous avez toujours été ambitieux, quelqu’un qui s’est épanoui en faisant avancer votre vie, cela peut être un moment difficile pour vous sur le plan émotionnel. Pour créer un meilleur équilibre dans votre vie, vous devez trouver la meilleure façon de vous débrouiller jusqu’à ce que vous sortiez des eaux troubles. Il ne s’agit pas d’arriver à destination, mais de tenir bon jusqu’à ce que la mer soit assez calme pour naviguer.

Si vous avez trop de temps libre, il vous faudra prendre quelques petites choses pour vous occuper. Lorsque vous êtes seul dans votre tête, il peut être très difficile de vous sentir en sécurité, alors essayez de trouver des activités et des personnes qui ont un sens. Si vous pouvez faire de ce moment un moment de calme et de connexion, vous en tirerez quelque chose que vous pourrez utiliser pour le reste de votre vie.

Parfois, le simple fait de réévaluer ce que vous faites dans votre vie vous aide. Par exemple, vous pouvez appeler cette période un congé sabbatique, un temps libre pour redécouvrir et se ressourcer. Si vous continuez à penser que vous n’en faites pas assez, cela ne fera que rendre cette période plus difficile. Il est important de voir ce que vous faites comme une valeur ajoutée pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Cela demande un peu plus d’implication que le simple défilement sur les médias sociaux.

Vous n’êtes pas obligé de faire quoi que ce soit – votre principal objectif devrait être de survivre à cette situation – mais vous pouvez choisir d’en faire plus. De nombreuses personnes prennent ce temps pour améliorer leur mode de vie, leur maison et leur esprit. D’autres ont consacré leur énergie à exiger des changements sociaux indispensables ou à aider ceux qui en ont besoin. Quel que soit le domaine dans lequel vous choisissez de consacrer votre temps, sachez que cela vous permettra de vous sentir mieux et de faire du monde un endroit où il fait bon vivre.

Covid-19, maitre du monde

Il s’avère que les humains ne dirigent pas le monde. Covid-19 est trop petit pour être vu, comme l’a fait remarquer le président Trump. Il a quand même tué près d’un million et demi, de par le monde, en moins d’un an.

Il a mis fin au plus long boom économique de l’histoire américaine et mis des millions de personnes au chômage. Des millions de personnes qui ont conservé leur emploi ont dû s’adapter au travail à domicile – tout en s’assurant que leurs enfants scolarisés à distance étaient attentifs à leurs professeurs à l’écran. Avec Covid-19, la plupart des gens n’ont pas pu aller au cinéma, au concert ou à des manifestations sportives en 2020. Et pourtant, d’un point de vue historique, c’était une bonne année.

Covid-19 est une nouvelle maladie. Aucun être humain ne l’a attrapée avant 2019. Les scientifiques ont créé des vaccins efficaces en un an environ. En comparaison, la variole existe au moins depuis l’Égypte ancienne, au IIIe siècle avant J.-C. Les premières preuves de l’inoculation remontent à la Chine du Xe siècle. Il s’est écoulé plus de mille ans entre la première apparition de la variole et son premier traitement efficace – pour une maladie dont le taux de mortalité est de 30%. Mais l’inoculation a été rarement pratiquée avant le XVIIIe siècle, de sorte qu’elle n’a pas aidée beaucoup de gens pendant ses 900 premières années environ.

Lorsqu’Abigail Adams a fait vacciner ses enfants en 1776, c’était encore une technologie nouvelle et effrayante pour la plupart des gens. C’était un acte de courage pour elle de donner un exemple positif comme celui-là. Et il a fallu deux siècles supplémentaires pour que la variole soit totalement éradiquée, en 1977. Le calendrier Covid-19 de notre génération est inimaginablement meilleur que ce que nos ancêtres ont dû affronter.

Cela ne signifie pas que Covid-19 n’est pas une maladie grave aux conséquences économiques et sociales importantes. Mais cela signifie que 2020 n’a pas été la pire année de tous les temps – même pas proche.

Covid-19 a fait des millions de victimes. Pour les personnes qui ne sont pas tombées malades, l’isolement a souvent été la partie la plus difficile de l’année 2020. La dépression, le taux de suicide et les problèmes de dépendance se sont tous aggravés en 2020. Le stress lié aux retards de paiement des factures et des loyers pourrait avoir des conséquences durables pour des millions de personnes.

Mais nous avons des moyens de rester en contact et de nous réconforter mutuellement que les générations précédentes n’ont jamais eus. Les téléphones existaient pendant la pandémie de grippe espagnole de 1918, mais les compagnies de téléphone les ont limités à un usage d’urgence uniquement parce que les femmes qui faisaient fonctionner les standards manuels dans les bureaux bondés continuaient de tomber malades. La radio, la télévision et le courrier électronique n’existaient pas. Le service postal était encore plus lent qu’aujourd’hui.

Alors que nous nous préparons à affronter un hiver froid, les statistiques alarmantes sur le nombre de vies humaines et la perte des moyens de subsistance nous rappellent brutalement les ravages causés par cette pandémie. Le vaccin a apporté un soupir de soulagement et il semble y avoir une promesse de retour à la normale pour l’année à venir. Mais, mon Dieu, quelle année cela a été, je ne sais pas si je suis enthousiaste à l’idée d’accueillir 2021 ou soulagé de faire des adieux hâtifs à 2020.

2020, annus horribilis ?

Il n’y a pas de mots pour décrire 2020 sauf annus horribilis.

En 2020, l’année du Covid, de la quarantaine, du chômage, de Breonna Taylor et George Floyd, des feux de forêt et des ouragans et de la folie électorale incessante, des écoles et des restaurants fermés et des milliers morts chaque, la langue nous fait défaut.

Le latin, dans les grandes écoles publiques britanniques, a toujours été la base de l’éducation d’un gentleman. Ainsi, la reine Elizabeth II n’a pas hésité à se confronter à l’année 1992. C’était, disait-elle, son « annus horribilis ». Bien sûr, son année n’a vu que la publication du livre révélateur de la princesse Diana, quelques divorces royaux en suspens et un incendie au château de Windsor. Des trucs d’enfants.

D’ailleurs, le tout premier annus horribilis – l’expression a été inventée par un écrivain anglican pour décrire 1870, l’année où le Vatican a déclaré le pape infaillible – n’est pas autrement rappelé comme étant particulièrement terrible.

D’autres pourraient proposer une année durant la Grande Dépression ou l’une des guerres mondiales. Ils peuvent évoquer l’année 1963, où JFK a été assassiné, ou l’année 1929, où la Bourse s’est effondrée.

Ils pourraient se pencher sur les dates célèbres de l’histoire : 1845, le début de la famine irlandaise de la pomme de terre, ou 1619, l’année où le premier bateau d’esclaves a accosté, ou 1492, une année catastrophique pour les peuples indigènes d’Amérique.

Même avec toutes les mauvaises années de l’histoire parmi lesquelles choisir, l’année 2020 se classe en tête de liste. Les masques, l’isolement, la solitude, le défilé incessant de la mort, les catastrophes naturelles et la stridence politique, c’est quelque chose de nouveau sous le soleil.

La clé de l’horreur unique de 2020 n’est pas seulement la nature désastreuse des catastrophes, l’une après l’autre. C’est l’engourdissement cumulé, le désespoir.

La peste bubonique, qui a tué jusqu’à 25 millions de personnes – un tiers de la population européenne – a changé le cours de l’histoire médiévale. L’itération la plus connue, « La peste noire », s’est déroulée entre 1346 et 1353 ; on peut dire sans risque de se tromper qu’aucune de ces années n’a été très agréable.

Vous pensez que c’est mal, d’être enfermé dans la maison ? Aimeriez-vous être enfermé dans votre propre maison et être laissé pour mort ?

Aimeriez-vous voir des tas de cadavres en décomposition dans la rue ? Aimeriez-vous suivre les ordres de votre médecin, vous coller la tête au-dessus des toilettes ouvertes et inhaler ? Ou suivre les conseils de votre prêtre, vous joindre à une procession de flagellants et vous fouetter de ville en ville ? Ils pensaient que la façon d’apaiser Dieu était d’organiser des processions religieuses, alors que la dernière chose qu’ils voulaient faire était de se rassembler. Les gens tombaient morts au milieu des processions.

Alors pourquoi 1348, en particulier ? Parce que nous avons un témoignage de première main sur la peste, cette année-là, par l’écrivain Giovanni Boccaccio. Grâce à son « Décaméron », nous savons exactement à quel point les habitants de Florence étaient malheureux, dans cette annus horribilis particulière.

« Cette calamité a frappé le cœur des hommes et des femmes d’une telle terreur, ce frère abandonné, et l’oncle son neveu, et la sœur son frère, et très souvent la femme son mari », écrivait Boccaccio.

Le moral, en somme, était mauvais. Nous le savons, pas seulement grâce à Boccaccio, mais parce que le XIVe siècle était aussi le début de la Renaissance. Les survivants de la peste nous ont laissé un triste bilan dans leur art.

Conclusion : Sommes-nous préparés pour les futures pandémies ?

C’est une situation pathétique et tranquille qui a fait le tour du monde. Il y a une catastrophe économique à laquelle sont confrontées de nombreuses entreprises. Les agriculteurs et les petits commerçants sont les plus touchés. Depuis le début du confinement avec des conditions strictes à respecter pour le bien-être de la population, les enfants de l’école et les étudiants de l’université ont souffert pour continuer leur pédagogie au jour le jour.

Beaucoup souffrent de stress mental et de violence domestique dans leur relation conjugale pendant cette période de confinement de la pandémie. Le reste s’isole et les léthargiques sont peu nombreux à profiter de cette période pour acquérir de nouvelles compétences et les occuper. La majorité des gens prennent maintenant conscience de la réalité de la situation qui affecte le monde en raison de l’erreur qu’ils commettent.

La plupart des femmes enceintes sont touchées par le fléau et souffrent de malaise et de détresse. Ce sera une bénédiction si l’on échappe à cette année et que l’on passe en 2021. Cela nous a tous appris à garder notre maison et nous-mêmes propres et sains. Tout ce dont nous avons besoin pour rester forts et positifs en acquérant des compétences innovantes et en gardant l’environnement propre. Mais d’un autre côté, de nombreuses femmes et de nombreux enfants sont victimes de mauvais traitements dans leur famille et la douleur est plus que le fléau qu’ils subissent.

Les pandémies sont des épidémies à grande échelle de maladies infectieuses qui peuvent augmenter considérablement la morbidité et la mortalité sur une vaste zone géographique et provoquer des perturbations économiques, sociales et politiques importantes. Les données disponibles indiquent que la probabilité de pandémie a augmenté au cours du siècle dernier en raison de l’augmentation des déplacements et de l’intégration au niveau mondial, de l’urbanisation, des changements dans l’utilisation des terres et de l’exploitation accrue de l’environnement naturel. Ces tendances vont probablement se poursuivre et s’intensifier. Une grande attention politique a été portée à la nécessité d’identifier et de limiter les nouvelles épidémies susceptibles de déboucher sur des pandémies et d’accroître et de maintenir les investissements pour renforcer la préparation et les capacités sanitaires.

La communauté internationale a fait des progrès pour se préparer aux pandémies et en atténuer les effets. La pandémie du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS) de 2003 et les préoccupations croissantes concernant la menace que représente la grippe aviaire ont conduit de nombreux pays à élaborer des plans de lutte contre la pandémie. Le retard dans la notification des premiers cas de SARS a également conduit l’Assemblée mondiale de la santé à mettre à jour le Règlement sanitaire international (RSI) afin d’obliger tous les États membres de l’Organisation mondiale de la santé à respecter des normes spécifiques pour la détection et la notification des épidémies, ainsi que pour l’intervention (OMS 2005). Le cadre mis en place par le RSI actualisé a contribué à une réponse mondiale mieux coordonnée lors de la pandémie de grippe de 2009. Les donateurs internationaux ont également commencé à investir dans l’amélioration de la préparation en affinant les normes et en finançant le renforcement des capacités sanitaires.

Malgré ces améliorations, il existe des lacunes et des défis importants en matière de préparation aux pandémies mondiales. Les progrès réalisés pour respecter le RSI ont été inégaux, et de nombreux pays n’ont pas été en mesure de satisfaire aux exigences de base en matière de conformité. De multiples flambées, noamment l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014, ont mis en évidence des lacunes en matière de détection rapide de la maladie, de disponibilité des soins de base, de recherche des contacts, de procédures de quarantaine et d’isolement, et de préparation en dehors du secteur de la santé, notamment en ce qui concerne la coordination mondiale et la mobilisation de la réponse. Ces lacunes sont particulièrement évidentes dans les contextes où les ressources sont limitées et ont posé des problèmes lors d’épidémies relativement localisées, ce qui a de graves conséquences sur ce qui peut se produire lors d’une pandémie mondiale à part entière.

Maroc Hebdo » : 2020, l' »année du Covid-19″ et une opportunité « incontournable » pour le Maroc pour rectifier le tir aussi bien aux plans social qu’économique | MAP Express MAP Express

Vous pouvez suivre le Professeur Mohamed Chtatou sur Twitter : @Ayurinu