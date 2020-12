Le porte-parole du Premier ministre israélien pour les médias arabes, Ofir Gendelman a révélé mercredi l’immeuble devant abriter le bureau de liaison marocain qui sera ouvert à Tel Aviv en Israël.

Dans un tweet, Gendelman a publié une photo de l’immeuble, indiquant que le bureau de liaison du Maroc ouvrira bientôt à Tel Aviv.

« Le bureau de liaison du Maroc en Israël sera bientôt rouvert dans ce bâtiment de Tel Aviv. Shalom et bienvenue! », a écrit le porte-parole de Benyamin Netanyahou.

Morocco's liaison office in Israel will be reopened soon in this building in Tel Aviv. Shalom and welcome!

🇮🇱🤝🇲🇦 pic.twitter.com/1znRbGJ8yQ

— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 29, 2020