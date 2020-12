Vigilance. Les autorités marocaines ont renforcé le contrôle sanitaire dans les aéroports de Marrakech-Menara et Essaouira-Mogador après l’annonce par plusieurs pays européens de l’apparition d’une variante plus contagieuse de Covid-19.

Outre la prise de température corporelle des passagers qui doivent présenter leurs fiches de tests PCR négatifs, et le strict respect des mesures de distanciation physique, des tests sanitaires supplémentaires sont effectués sur place sur des voyageurs choisis de manière aléatoire, en vue de s’assurer qu’ils ne sont pas porteurs du virus.

Selon le site « The North Africa Post », le Maroc a suspendu tous les vols en provenance et vers et le Royaume-Uni depuis le 20 décembre et le Danemark depuis le 24 décembre afin d’éviter la propagation de la nouvelle souche de Covid-19.

+ Des mesures à la veille du lancement d’une campagne de vaccination à l’échelle nationale +

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en vigueur dans le pays jusqu’au 10 janvier prochain, le gouvernement a annoncé une autre série de mesures restrictives pour trois semaines à partir du 23 décembre.

Ces mesures comprennent un couvre-feu nocturne dans tout le pays de 21 heures à 6 heures du matin, la fermeture des restaurants, cafés, magasins et supermarchés à 20 heures et l’interdiction de tous rassemblements à travers le Maroc.

Le renforcement des mesures intervient à la veille du lancement d’une campagne de vaccination à l’échelle nationale à la suite d’accords conclus en ce sens, notamment, avec la société pharmaceutique chinoise Sinopharm.

Depuis le début de la pandémie, quelque 433.029 cas d’infection au Covid-19 ont été enregistrés au Maroc faisant plus de 7.200 morts.

Article19.ma