Appel. Au Maroc, seize ans après son entrée en vigueur, plusieurs dispositions de la Moudawana (Code de la famille)ont montré leur limite, ce qui a poussé les associations de défense des droits des femmes à réclamer « une refonte rapide » des textes de loi qui n’ont pas donné les résultats escomptés.

L’article 49 cristallise « le mécontentement de ces associations en raison de l’injustice qui frappe les femmes au sujet des biens acquis durant le mariage », en dépit du fait que la Moudawana ait introduit cette disposition sans pour autant la rendre obligatoire, selon le site arabophone Hespress.com .

Ainsi, cet article dispose que «Chacun des deux époux dispose d’un patrimoine distinct du patrimoine de l’autre. Toutefois, ils peuvent dans le cadre de la gestion des biens à acquérir pendant la relation conjugale, se mettre d’accord sur le mode de leur fructification et répartition », ajoute la même source.

Et alors que seule minorité des époux respecte ce mode de répartition des biens au moment du divorce, tel que prévu par l’article 49 du Code de la famille, certaines voix s’élèvent pour demander la réhabilitation du droit coutumier en vigueur chez les Amazigh depuis des siècles, en particulier ce qu’on appelait « Tamazalte », souligne la même source.

En effet, « Tamazalte » est un principe qui a été de mise dans la société amazighe et qui reconnait les droits financiers de la femme au même titre que l’homme, et son statut en tant qu’acteur important dans la société et la famille.

+ Les Amazighs ont cultivé, depuis des siècles, une culture de reconnaissance à l’égard de la femme +

Selon le président de l’Observatoire amazigh des droits et libertés, Ahmed Assid, les Amazighs adaptaient les textes juridiques au contexte culturel local et les érudits ne manifestaient aucune opposition à cette ouverture d’esprit, soulignant que l’esprit de l’article 49 de la Moudawana s’inspire du principe « Tamazalte », «mais il a été mis en sourdine à cause de la mentalité patriarcale très répandue dans la société ».

Le militant Amazigh, Ahmed Assid considère que l’érudit malékite, Ahmed Ibn Ardoune, plus connu sous le nom de Ibn Ardoune El Kébir, a émis « un avis très intéressant » à ce sujet, et ce depuis quatre siècles déjà, en demandant « un partage équitable » entre les deux époux des biens acquis durant le mariage. Or, a-t-il poursuivi, cet avis a été jugé contraire à la chariâa et à l’union sacrée de la Oumma.

Pour cet universitaire marocain, « les Amazighs ont cultivé, depuis des siècles, une culture de reconnaissance à l’égard de la femme », pour son rôle important dans la famille, égal à celui de l’homme, et sa contribution très remarquée aux activités économiques et culturelles et à la création de la richesse.

Il a ajouté que la femme dans la société Amazighe s’est imposée de manière très concrète « grâce à son labeur mais aussi au vent de liberté qui soufflait sur ces sociétés », la plaçant sur le même pied d’égalité que l’homme et lui confiant un rôle central dans l’organisation familiale et sociale.

