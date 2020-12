Abdellatif Ouahbi, Secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM) a pris la parole lundi à la Chambre des députés pour réaffirmer l’attachement du Maroc à son intégrité territoriale tout en rappelant le soutien indéfectible du Royaume au droit inaliénable du peuple palestinien.

Et suite à la récente décision annoncée par le président Donald Trump affirmant la reconnaissance par les États-Unis d’Amérique de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, Me Ouahbi a exhorté le gouvernement El Othmani à dorénavant « changer de discours » et de « méthodologie » au sein des instances internationales, notamment en retirant le dossier du Sahara de la compétence de la Quatrième Commission de l’ONU, approfondir la coopération avec les pays amis comme la Grande Bretagne, développer davantage le rôle du Maroc sur le plan économique et politique en Afrique et faire de Dakhla une plateforme économique mondiale.

En abordant la question des provinces saharienne, Me Ouahbi a répondu à ceux qui pour des « calculs politiques et idéologiques, soit pour servir les intérêts d’États de la région donne maintenant au Maroc des leçons de militantisme palestinien », en soulignant que ces derniers n’ont même pas osé « faire les moindres concessions à leurs frères palestiniens afin de construire un État palestinien uni et fort. »

Texte intégral de l’intervention de Me Ouahbi:

Monsieur le Président

Monsieur le chef du gouvernement

Mesdames et messieurs les députés

J’ai l’honneur d’intervenir au nom du Groupe Authenticité et Modernité de la Chambre des Représentants, en ce moment constitutionnel et politique pour débattre d’une question historique qui a connu un tournant décisif, après la décision audacieuse du Président des États-Unis d’Amérique, de reconnaître la souveraineté de notre pays sur l’ensemble des territoires du Sahara marocain.

Dans ce contexte, les derniers événements que connaît notre cause nationale constituent une phase nouvelle et qualitative, au cours de laquelle tous les Marocains, sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, ont montré leur patriotisme authentique et fort, et exprimé avec noblesse leur profonde civilité ainsi que leur attachement à la défense de l’unité de leur patrie et de son intégrité territoriale.

Monsieur le Président

La création de toute pièces des événements de Guergarate en ce moment particulier où le monde entier est préoccupé par la crise économique résultant des répercussions de l’épidémie de Covid-19, et les effets de la lutte contre la propagation de ce virus mortel, avait pour objectif de semer la confusion au Maroc, et était une tentative pitoyable et odieuse de créer un événement médiatique qui affecterait négativement nos relations économiques avec la Mauritanie voisine, sauf que la réponse ferme sous la direction de Sa Majesté et l’unité de toutes les composantes de la société marocaine ont fait échouer tous les plans des adversaires et déjoué leurs ignobles manœuvres.

Monsieur le Président

Aujourd’hui, nous vivons deux moments historiques et déterminants: un moment exprimant une forte cohésion patriotique et de lutte qui a réalisé une grande victoire pour notre intégrité territoriale. Et un autre moment délicat qui est de réaffirmer la position de l’engagement de notre pays à défendre la justesse de la cause palestinienne.

Et si de tels moments exigeaient des hommes d’État et des positions fermes, notre peuple et les différents dirigeants de nos partis politiques, ont été par excellence au rendez-vous avec l’histoire, en incarnant une nouvelle cohésion nationale et en exprimant une position unanime forte au profit de notre intégrité territoriale, et, en même temps, de soutien à la cause palestinienne.

Monsieur le Président

La position des États-Unis d’Amérique n’est pas seulement une nouvelle victoire diplomatique au profit de notre cause nationale, mais elle confirme également que la communauté internationale a commencé à revenir au droit et à la réalité. Notre droit historique sur notre territoire et la justesse de notre légitimité internationale. Cette position n’est pas venue seulement pour créer une situation nouvelle, mais pour révéler un fait historique qui a ses extensions géographiques à travers les âges, et sa centralité juridique à travers l’histoire créée par les accumulations culturelles.

La justesse de la légitimité de la marocanité de notre Sahara n’a pas été le fait des résolutions du Conseil de sécurité ou de la Cour internationale, ni le fait des positions de pays amis, mais elle s’est imposée comme un fait naturel et historique que personne ne peut contester, car l’histoire est seule arbitre entre nous. C’est ainsi qu’est venue cette révélation de la légitimité naturelle pour nous soutenir à un moment où certains essaient d’induire en erreur les autres. Comment ceux qui n’ont pas l’histoire d’un État peuvent-ils ignorer les douze siècles d’histoire du Royaume du Maroc ; ignorer aussi les relations historiques, les liens de sang, humains et spirituels communs entre les peuples marocain et algérien, mais les accumulations créées par l’histoire ne peuvent être effacés par des décisions administratives ou même militaires.

Monsieur le Président

Les développements que représente la récente décision américaine nous imposent aujourd’hui quatre défis majeurs:

Premièrement: œuvrer à changer le discours, les perspectives et les objectifs qui encadraient les réunions du Conseil de sécurité sur le dossier du Sahara marocain, et faire de la prochaine réunion d’octobre une réunion décisive et un tournant basé sur une nouvelle logique, en prenant en compte les développements récents, en revoyant le contenu des formulations des décisions du Conseil de sécurité et en retirant le dossier de la compétence de la Quatrième Commission en ce sens que la question nationale n’est pas une affaire de décolonisation, et le travail en ce sens commence à partir dès aujourd’hui.

Deuxièmement: nous devons reconsidérer notre approche concernant l’ordre du jour de la Table Ronde de Genève, en ce sens qu’elle a besoin d’une nouvelle méthodologie qui souligne la marocanité du Sahara, et l’attachement au projet d’autonomie comme proposition définitive du Maroc.

Troisièmement: il faut approfondir la coopération avec les pays amis, afin d’influer sur la position de certaines grandes puissances pour qu’elles suivent l’exemple des États-Unis d’Amérique, en particulier le Royaume-Uni (la Grande-Bretagne) d’après le « Brexit », ainsi que certains pays de l’Union européenne.

Quatrièmement: Nous devons reconsidérer la nature de nos actions au niveau du continent africain, c’est-à-dire développer davantage notre rôle économique et politique en Afrique, et faire de la ville de Dakhla un centre et un moteur dans le processus de maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région du Sahel, et une plate-forme économique mondiale forte en Afrique et dans l’océan Atlantique.

Monsieur le Président

Peut-être qu’il s’agit d’une coïncidence historique, ou de convergences entre la politique et la diplomatie, que notre question nationale se joigne à la question palestinienne, au point où certains ont cru que notre pays a fait un marché à ce sujet et ont commencé à mettre en doute l’attachement de notre pays à la défense de la cause palestinienne. C’est une position qui ne nous a pas surpris aujourd’hui, mais qui a été véhiculée par un discours depuis de nombreuses années et qui n’a abouti qu’à un affaiblissement grave de la cause palestinienne, en ce sens que nous avons vécu une réalité douloureuse de division du peuple palestinien en raison de ce discours de dispersion, au lieu de soutenir son unité et de renforcer ses rangs pour défendre son existence.

Le plus étrange est que ces responsables qui ont contribué «directement» l’éparpillement des efforts des forces vives du peuple palestinien, soit pour des calculs politiques et idéologiques, soit pour servir les intérêts d’États de la région, nous donnent maintenant des leçons de militantisme palestinien sans faire les moindres concessions à leurs frères palestiniens afin de construire un État de Palestine uni et fort sous la direction de l’Organisation de libération de la Palestine comme le seul représentant légitime du peuple palestinien sous la direction du Président Mahmoud Abbas Abou Mazen.

Monsieur le Président

Les derniers développements qu’a connus la cause nationale et la reprise des relations avec l’État d’Israël exigent de notre pays davantage de coordination avec nos frères palestiniens, en vue d’un rôle plus important du Royaume du Maroc dans la question palestinienne et le Moyen-Orient en général, selon de nouvelles dispositions et des perspectives différentes.

Il est dans l’intérêt de nos frères palestiniens d’aider le Maroc à jouer ce nouveau rôle, et à devenir un médiateur efficace dans la région, d’autant plus que sa situation géographique le place à l’écart des influences et des intérêts qui existent dans la région au profit de l’une ou l’autre des parties, ainsi qu’en raison de son influence sur l’électorat en Israël, étant donné que la relation avec les juifs marocains vivant en Israël restera l’un des acquis qu’il faut préserver et faire fructifier, car elle fait l’objet d’une allégeance au trône en tant que partie de la nation, les «juifs marocains». Ceci, sans parler de la grande capacité de notre pays de parrainer et de faire avancer les dialogues bilatéraux, et de sa capacité à créer des canaux de pourparlers directs entre les parties en vue de trouver une solution à tous les problèmes, et en particulier une solution juste à la question palestinienne.

Le peuple marocain, sous la direction de ses rois, a fait beaucoup pour la cause palestinienne, et est toujours prêt à faire plus de sacrifices. En ce sens, il est resté respectueux de l’indépendance de la décision palestinienne, et les autres se doivent aussi de respecter l’indépendance de notre décision souveraine, car ce que notre pays a fait n’était pas facile pour un État qui a fait beaucoup pour la cause palestinienne. Il a pris avec audace et en toute indépendance cette décision, et il a agi sur la base de calculs et d’intérêts internationaux qui exigent beaucoup de pragmatisme et de courage sans marginaliser ni ignorer les exigences de la cause palestinienne.

Par conséquent, nous réaffirmons aujourd’hui les positions constantes et équilibrées du Royaume du Maroc sur la question palestinienne, en soulignant que notre pays continuera à soutenir une solution fondée sur deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, que les négociations entre les parties palestinienne et israélienne restent le seul moyen de parvenir à une solution définitive, durable, globale et juste à ce conflit et que nous resterons attachés au droit du peuple palestinien d’exister et de construire son État indépendant avec Al Qods Acharif comme capitale. Cette conviction commune restera l’une des constantes qui unissent le roi et le peuple sur cette question.

Monsieur le Président

Après avoir réaffirmé et loué le rôle central que Sa Majesté le Roi a joué dans ce processus, nous ne pouvons, en tant qu’opposition nationale constructive et responsable, que saisir cette occasion pour dire la vérité à tout le monde, et en premier lieu à l’honorable chef du gouvernement. Vous avez démontré en votre qualité de chef de gouvernement l’étendue de votre comportement comme un homme d’État lorsque vous avez assumé votre responsabilité historique derrière le chef de l’État dans les dernières décisions. Nous profitons également de cette occasion pour saluer le rôle du Ministère des affaires étrangères dans la traduction des orientations et des choix diplomatiques de Sa Majesté avec un succès qui nous a conduit à ces acquis. Nous profitons également de ce moment historique pour saluer également le rôle joué par de nombreux hommes d’État, les soldats anonymes, que nous saluons pour ce succès.

En conclusion, nous réaffirmons notre engagement à rester unis derrière Sa Majesté le Roi, que Dieu le préserve, et derrière notre gouvernement, dans la défense de notre première cause nationale ainsi que la cause palestinienne. Nous resterons également vigilants et attentifs face aux manœuvres vaines des adversaires de notre intégrité territoriale, en affirmant « au même moment » au monde entier, qu’à chaque fois que notre pays prend une décision historique, vous trouverez le peuple uni défendant nos intérêts suprêmes sans ambiguïté ni hypocrisie, selon ce qu’exigent les intérêts du Maroc d’abord, et ceux de l’humanité ensuite.

Article19.ma