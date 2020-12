Exploit. L’équipe marocaine a été classée deuxième lors de la deuxième édition de l’Olympiade arabe des mathématiques, organisée à distance les 25 et 26 décembre au Caire, en remportant quatre médailles, dont une en or, deux en argent.

Lors de cette édition, initiée par l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALESCO) et le Comité d’organisation local au Caire, et laquelle ont pris part 10 pays arabes, le Maroc a ainsi été représenté par une équipe composée de quatre candidats qualifiés pour les Olympiades nationales en mathématiques 2021, a indiqué lundi un communiqué du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Ainsi, la médaille d’or a été remportée par Aya Akerjout, représentante de l’Académie régionale de Béni Mellal-Khénifra, tandis que les deux médailles en argent ont été gagnées par Mouad El Mouatassim (Académie régionale de Tanger-Tétouan-Al Hoceima) et Mohamed Ayoub Mabtol (Académie régionale de Fès-Meknès), précise la même source, ajoutant que l’élève Aymen Moutie, de l’Académie régionale de Rabat-Salé-Kénitra a remporté une médaille en bronze.

+ La médaille Mirzakhan +

L’élève Aya Akerjout, qui avait eu en septembre dernier une mention honorable dans le classement général et « la médaille Mirzakhani », une des cinq médailles que le comité international octroie à la fille qui se distingue au niveau de son continent, a obtenu la note de 40/40, a fait savoir le communiqué, se félicitant de ces résultats qui constituent un honneur pour le système éducatif marocain.

Le programme d’encadrement des olympiades s’étale sur une durée de trois années scolaires, encadré par un parterre d’inspecteurs, de professeurs agrégés en mathématique et d’étudiants marocains, dont ceux ayant bénéficié du parcours des olympiades nationales, membres de l’Association « Math&Maroc », partenaire du département de l’Éducation nationale, souligne-t-on.

Le ministère a, à cette occasion, félicité les élèves primés et leurs enseignants ainsi que toutes les personnes ayant veillé sur la sélection et la préparation de l’équipe nationale participant aux manifestations internationales dans le domaine des mathématiques, saluant par la même les parents des élèves pour leur soutien et leur accompagnement de leurs enfants dans diverses activités scolaires et parascolaires.

