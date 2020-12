Le secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi, a salué la mémoire de son « cher frère » et « grand ami », l’ancien ministre et dirigeant de l’Istiqlal Mohamed El Ouafa, qui a rendu l’âme ce dimanche à l’âge de 72 ans, des suites de la maladie du nouveau Coronavirus (Covid-19).

«Avec la disparition de Ssi Mohamed El Ouafa, nous avons perdu un homme d’Etat qui a servi son pays et son Souverain avec noblesse, sérieux et abnégation. Le défunt, que Dieu ait son âme, était l’exemple de l’homme sage, rationnel, sincère (…) et qui privilégie toujours l’intérêt général », a indiqué Me Ouahbi qui dit avoir appris avec une « profonde affliction » et une «grande tristesse » le décès du dirigeant istiqlalien.

El Ouafa avait été nommé ministre de l’Education nationale en 2012 avant d’être chargé du département des Affaires générales et de la Gouvernance lors du remaniement de 2013.

Il avait occupé de 2000 à 2004 le poste d’ambassadeur du Maroc en Inde, puis celui d’ambassadeur en Iran en 2006 et au Brésil.

Le défunt avait également enseigné à la faculté de droit de Rabat en 1976, avant d’être élu député de 1977 à 1997.

Il avait aussi présidé le conseil municipal de Marrakech de 1983 à 1992 et dirigé la jeunesse istiqlalienne de 1976 à 1984.

En cette douloureuse circonstance, Me Ouahbi a présenté, en son nom et en celui des membres du bureau politique et de l’ensemble des militants du PAM, ses sincères condoléances et sa compassion à la famille du défunt, au secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, et à tous les dirigeants et militants de ce parti, implorant le Très-Haut d’avoir le disparu en Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et d’accorder à sa famille et à ses amis patience et réconfort. »

