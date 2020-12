Un pas en arrière… Et pour cause, Driss El Azami El Idrissi, président du Conseil national du Parti justice et développement (PJD), est revenu, samedi, sur sa décision de réunir cette instance du parti en session extraordinaire dont la tenue était prévue ce dimanche.

« J’informe tous les frères et toutes les sœurs ont dit aux membres du Conseil national du parti que, sur la base des demandes de certains membres du Conseil national et après accord entre le bureau du Conseil et le Secrétariat général, il a été décidé de reporter la session extraordinaire du Conseil qui était prévue le dimanche 27 décembre à une date ultérieure », a écrit El Idrissi dans un message adressé aux membres de cette instance.

Dans une déclaration à alyaoum24.com, l’ancien secrétaire général du PJD Abdelilah Benkirane avait indiqué avant l’annonce du report par El Azami qu’il avait contacté ce dernier pour lui faire part de « son opposition » à la tenue d’une telle réunion.

Benkirane avait expliqué son opposition à la convocation d’une réunion extraordinaire pour discuter de l’évolution de « la situation politique » dans le pays et de l’évolution de la question nationale par le fait que le moment est « inapproprié », une position qui semble avoir été décisive dans le report de ladite réunion.

En d’autres termes, Benkirane a rappelé à l’ordre ses « frères » sur la question de la normalisation des relations Maroc – Israël, une décision qui d’ailleurs, a été approuvée par Saad Eddine El Othmani (l’actuel leader du PJD et chef de gouvernement), mais qui ne fait pas l’unanimité au sein du parti de la Lampe, semble-t-il.

Article19.ma