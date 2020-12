Laxisme ou plutôt calcul politique? Et pour cause, les postes de secrétaire général et d’inspecteur général du ministère de la Santé sont vacants depuis deux ans à cause des désaccords entre le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, et le ministre de tutelle, Khalid Ait Taleb, sur les profils « appropriés ».

Selon le site arabophone Hespress.com, le ministre de la Santé a proposé des noms pour pourvoir les deux postes, mais il n’a pas eu l’aval du chef de l’exécutif, ce qui fait que les services en question sont toujours gérés par intérim alors que le mandat du gouvernement El Othmani approche de sa fin.

À cet égard, Habib Karoum, président de l’Association marocaine des sciences infirmières et des techniques de santé (AMSITS), a indiqué que « de nombreux postes de responsabilité d’une extrême importance n’ont pas été pourvus faute d’une décision du chef du gouvernement, ce qui constitue un précédent grave dans l’histoire du Maroc en général, et du ministère de la Santé en particulier ».

Et d’ajouter qu’il s’agit « des postes de secrétaire général et d’inspecteur général du ministère de la Santé, qui sont dirigés par intérim depuis près de deux ans, en raison de calculs politiques étroits au détriment de l’intérêt de la patrie et des citoyens », a souligné Karoum.

+ Appel à la mise en oeuvre des dispositions de la constitution du Royaume +

Et d’ajouter: « ceci est de nature à porter atteinte à la confiance du citoyen en les institutions censées veiller à la transparence et l’intégrité et de jeter les bases de la démocratie et de la bonne gouvernance en vue de protéger la dignité du citoyen et de garantir ses droits administratifs, sanitaires et sociaux ».

Le président de l’AMSITS a estimé que la vacance de ces deux postes a « des implications graves sur la marche du changement et de la réforme de notre système de santé », appelant à « la mise en oeuvre des dispositions de la constitution du Royaume » et des « discours royaux qui appellent à une réforme radicale du système de santé, et à la reddition des comptes ».

