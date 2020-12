Deadline. Le délai légal de soumission des demandes d’inscription aux fins de la révision annuelle ordinaire des listes électorales générales destinées aux chambres professionnelles, expirera le 31 décembre 2020.

Dans un communiqué, le ministre de l’Intérieur rappelle aux citoyens et citoyennes non-inscrits, répondant aux conditions exigées par la loi et âgés d’au moins 18 ans ou qui atteindront cet âge le 31 mars 2021, que le délai de dépôt des demandes d’inscription, prendra fin également le 31 décembre 2020.

Les électrices et électeurs ayant changé leur lieu de résidence principale doivent soumettre, avant cette date, leurs demandes d’inscription, précise-t-on de même source.

Ainsi, les citoyens et citoyennes concernés sont appelés à déposer leurs demandes de transfert d’inscription, en fonction de la situation, directement auprès des autorités administratives locales dont relève leur nouveau lieu de résidence ou via le site www.listeselectorales.ma, ajoute le communiqué.

+ Le délai d’inscription expire dans six jours +

Pour les personnes exerçant dans les secteurs relevant des chambres agricoles, les chambres de commerce, d’industrie et de services, et des chambres d’artisanat, ainsi que celles des pêches maritimes non-inscrites dans les listes électorales qui leur sont réservées et qui répondent aux conditions juridiques, le ministre souligne que le délai d’inscription expirera également le 31 décembre 2020.

Et de préciser que les professionnels inscrits dans les listes électorales, ayant changé leur activité ou le lieu où ils l’exercent sont appelés à déposer leur demandes d’inscription avant la même date.

A cet effet, poursuit le communiqué, les professionnels concernés doivent soumettre leurs demandes d’inscription et de transfert d’inscription, en fonction de la situation, aux bureaux des autorités administratives locales dont relève le lieu de leur activité professionnelle avant la fin de décembre, conclut le communiqué.

Article19.ma