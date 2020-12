Double-jeu ? Le Parti justice et développement (PJD) continue de jouer sur deux tableaux pour ce qui est de la reprise des relations entre le Maroc et Israël. Le secrétariat général du parti a ainsi évité d’évoquer la signature par Saad Eddine El Othmani de la déclaration conjointe entre Rabat, Washington et Tel Aviv, signature qui a provoqué un véritable séisme au sein du parti islamiste, a relevé le site arabophone Hespress.com.

Le communiqué du Secrétariat général du PJD a souligné l’importance de la nouvelle position américaine reconnaissant la marocanité du Sahara et sa concrétisation par l’annonce de l’ouverture d’un consulat des Etats-Unis dans la ville de Dakhla qui renforcera encore davantage la position marocaine auprès de la communauté internationale.

Evitant de faire référence à la décision royale de reprendre les relations avec Israël, les frères d’El Othmani ont souligné la mobilisation derrière le roi dans les démarches qu’il a prises pour le renforcement de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, la primauté de la cause nationale pour tous les Marocains et le soutien réaffirmé de notre pays à la cause palestinienne et au peuple palestinien pour le recouvrement de ses droits légitimes.

+ Benkirane est intervenu pour calmer la frond +

Dans une démarche visant à contenir le débat au niveau du parti, et à éviter l’explosion de la situation dans un contexte sensible à l’approche des échéances électorales, la direction du PJD a appelé à la tenue d’une session extraordinaire du Conseil national dimanche prochain, une réunion qui serait des plus orageuses après les appels successifs au limogeage d’El Othmani en raison de sa signature de la déclaration conjointe maroco-américano-israélienne.

Les attaques contre El Othmani par certains membres du parti ont été jusqu’à l’accuser de « trahison » avant que l’ancien dirigeant du parti Abdelillah Benkirane n’intervienne pour calmer la fronde.

Benkirane est sorti de son silence pour défendre le Secrétaire général El Othmani d’avoir signé la déclaration conjointe entre Rabat, Washington et Tel Aviv aux côtés de Conseiller à la Sécurité Nationale de l’État d’Israël Meir Ben-Shabat, alors que des sources au sein du PJD ont indiqué qu’El Othmani est en colère que des dirigeants du parti, en particulier les membres du Secrétariat général, qui n’ont pas pris sa défense.

Pour rappel, Meir Ben-Shabat est un juif d’origine marocaine dont les parents vivaient à Safi avant de quitter le pays sous la pression de la propagande sioniste des années cinquante.

Article19.ma