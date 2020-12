Les Chrétiens marocains vivent leur foi dans des conditions particulières au Maroc, des conditions qui ne leur permettent pas de célébrer convenablement les fêtes de la nativité.

De nombreux chrétiens marocains sont ainsi contraints de célébrer ces fêtes chez-eux ou dans d’autres lieux en toute discrétion afin d’éviter toute confrontation avec leurs milieux, sachant que certains d’entre eux vivent leur foi sans même la révéler à leurs proches.

Le révérend Adam Rbati, président de l’Union des chrétiens marocains et pasteur de l’Église Al Majd à son domicile à Tamara, a indiqué à Hespress que de nombreux chrétiens marocains ont connu des affrontements dans leurs milieux, en raison de leurs célébrations, ce qui a poussé l’union à appeler à éviter de déclamer à haute voix les chants religieux.

« La majorité des gens célèbrent au Maroc, pendant cette période, le Nouvel An, alors que nous en tant que chrétiens notre célébration a un caractère religieux et spirituel, nous jeûnons, nous prions et nous écoutons des sermons », a-t-il expliqué.

Il a fait savoir que les chrétiens marocains ne célèbrent pas ces fêtes de la même manière que les chrétiens occidentaux avec des guirlandes, des bougies et extravagance, mais plutôt par la prière, la contemplation, la solidarité et l’échange de vœux avec les musulmans.

Et d’ajouter: « nous sommes des évangélistes, un groupe chrétien conservateur qui n’aime pas l’extravagance dans les célébrations, nous pensons qu’il est préférable que cette fête soit une occasion de contemplation dans la naissance du Christ, Marie et Elizabeth, et de tirer des leçons de la situation politique de l’ époque, et comment le Christ a sorti l’humanité des ténèbres vers la lumière… et non pas une occasion pour se rencontrer, manger, et boire de l’alcool de manière excessive (…) pour que l’année à venir soit plus prometteuse ».

Selon lui, la liberté de croyance au Maroc a encore besoin d’un encadrement, « car il y a des groupes qui considèrent les chrétiens marocains comme des traîtres (…) qui reçoivent des financements de l’étranger, en plus de l’existence d’un arsenal de lois contre la liberté de croyance ».

+ L’Islam est la religion d’État… +

Pour Rbati, le débat sur la coexistence doit être précédé d’une discussion sur « ce qui empêche cette coexistence ».

« Nous savons qu’en 2011 la liberté de croyance allait être reconnue dans la nouvelle constitution, mais la position du Parti justice et développement et d’une élite religieuse en a fait autrement », a-t-il poursuivi.

A rappeler que le Conseil national des droits de l’homme a indiqué dans son rapport annuel de 2019 que les lois punissant les actes religieux ne sont pas conformes aux dispositions de la constitution, ni aux normes internationales des droits de l’homme, recommandant la suppression du deuxième paragraphe de l’article 220 du Code pénal qui punit « quiconque emploie des moyens de séduction dans le but d’ébranler la foi d’un musulman ou de le convertir à une autre religion ».

L’article 3 de la constitution souligne que « l’Islam est la religion de l’Etat, qui garantit à tous le libre exercice des cultes » et l’article 25 du texte constitutionnel stipule que « sont garanties les libertés de pensée, d’opinion et d’expression sous toutes ses formes ».

Article19.ma