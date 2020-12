Les juifs d’origine marocaine vivant en Israël sont enthousiastes non seulement pour tirer profit des opportunités offertes par la reprise des relations entre le Maroc et Israël mais pour faire du Royaume une part de leur présent et pas uniquement un souvenir nostalgique du passé, a affirmé la chercheuse à l’institut israélien des politiques extérieurs et régionales, Einat Levi.

Dans une déclaration à la MAP, la chercheuse israélienne d’origine marocaine, spécialisée dans les relations maroco-israéliennes, a souligné que ce pas offre aux juifs marocains davantage d’occasions pour découvrir leur pays, notant que les juifs marocains vivant en Israël constituent la deuxième importante communauté juive au monde avec plus d’un million de personnes.

Les Juifs marocains en Israël et les musulmans du Maroc partagent une nostalgie commune, ce qui a donné une forte impulsion à la reprise des contacts entre les deux pays, a-t-il poursuivi, notant que l’appartenance nationale est renforcée avec la possibilité de visiter la patrie dans des conditions normales et sans angoisse.

En l’absence de relations claires et sans ambages, il était difficile de penser à visiter le Maroc, a-t-elle dit, notant que les choses ont changé aujourd’hui dans le sens positif, rendant plus possible d’asseoir de bases solides pour la coopération et l’échange dans tous les domaines.

+ Les juifs marocains aspirent à visiter leur pays au moins deux fois par an +

Les relations israélo-marocaines ont toujours eu la possibilité d’être développées davantage mais les circonstances n’étaient pas favorables, a expliqué la chercheuse israélienne, ajoutant qu’à la lumière de la reprise des relations, les liens culturels profonds unissant les deux peuples sont en mesure de consolider la coopération et d’ouvrir des horizons plus larges.

Elle a formulé le vœu de voir la coopération bilatéral devenir un modèle et servir de lueur d’espoir pour un avenir meilleur dans un contexte régional assombri.

Le secteur du tourisme, a-t-elle fait savoir, fait partie des secteurs de coopération bilatéral prometteurs, rappelant qu’en 2019 près de 45 mille touristes israéliens ont visité le Maroc et ce chiffre peut, selon les prévisions, dépasser 200 milles dans un avenir proche après l’ouverture de la liaison aérienne directe.

Dans ce sens, elle a affirmé que nombre de juifs marocains aspirent à visiter leur pays au moins deux fois par an, d’autant qu’ils puissent maintenant le faire de manière individuelle sans être obligés de se déplacer dans le cadre d’un voyage organisé comme c’était le cas auparavant.

Le secteur commercial, a-t-elle souligné, constitue aussi un vecteur prometteur, outre les opportunités dans les domaines du commerce numérique et de l’entreprenariat.

Et de conclure qu’un sentiment de joie et d’enthousiasme a envahi les juifs marocains dont elle fait partie après l’annonce de la reprise des relations entre les deux pays.

