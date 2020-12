Le ministre de l’Intérieur et le ministre délégué ont tenu, jeudi, une réunion à distance avec les walis, gouverneurs et présidents des conseils élus des régions de Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Eddahab et Guelmim-Oued Noun.

Cette réunion a été consacrée aux récents développements de la question de l’intégrité territoriale du Royaume, notamment la décision historique des États-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté du Maroc sur l’ensemble du Sahara marocain, et leur décision d’ouvrir un consulat dans la ville de Dakhla afin de contribuer au soutien aux chantiers d’investissement et de développement dans la région, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Cette réunion a également été l’occasion d’examiner le bilan des chantiers prévus dans le nouveau modèle de développement des Provinces du Sud, ajoute le communiqué.

Lors de cette réunion, le ministre de l’Intérieur a fait part de la haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, entoure Ses fidèles sujets, les populations des Provinces du Sud, qui ont, tout au long de l’Histoire du Maroc, exprimé leur attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite, ajoute le communiqué.

Le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit a également tenu à saluer chaleureusement les habitants des provinces du Sud et l’ensemble des Chioukhs des tribus, ainsi que tous les élus de ces provinces chères, qui sont restés soudés autour des symboles du Royaume et de son intégrité territoriale, et qui ont souligné, à chaque étape, leur attachement aux constantes du Royaume et à leur patriotisme sincère.

+ Le budget des projets réalisés ou en cours de réalisation s’élève à 60 milliards de dirhams +

De leur côté, les présidents des conseils élus ont unanimement loué, dans leurs interventions, la pertinence des choix stratégiques du Royaume du Maroc sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, tout en faisant part de leur volonté de contribuer, chacun de sa position, à la réussite de cette étape selon une nouvelle mentalité à même d’accompagner l’évolution qualitative que connaîtra la région, devenue aujourd’hui une plateforme internationale et un incubateur de la diversité économique et culturelle, ajoute le communiqué.

La même source indique qu’en toute conscience des contraintes de la conjoncture et de la nécessité d’aborder la nouvelle réalité avec une approche nouvelle basée sur le développement global comme priorité stratégique, et à l’horizon d’habiliter la région pour abriter la deuxième génération de projets de développement, il a été souligné que l’État est déterminé à aller de l’avant dans la mise en oeuvre d’un modèle de développement prometteur à travers le programme de développement des Provinces du Sud du Royaume 2016-2021, devenu une réalité tangible que reflète l’état d’avancement de la réalisation des projets.

A cet égard, le communiqué fait savoir que le budget des projets réalisés ou en cours de réalisation s’élève à 60 milliards de dirhams, soit environ 80% du budget total alloué à ce programme de développement.

