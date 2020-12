Controverse. L’ancien secrétaire général du Parti justice et développement (PJD) et ex-chef du gouvernement, Abdelillah Benkirane, a rompu un long silence pour rappeler à l’ordre ses ouailles. Benkirane a tenu à bien expliquer « l’importance » de la position américaine en faveur de la marocanité du Sahara, appelant les militants islamistes à la mobilisation derrière le Roi Mohammed VI.

« Le parti ne peut pas lâcher l’État marocain à un moment crucial », a affirmé Benkirane dans un live sur son compte Facebook dont la teneur a été reprise par le site officiel du PJD: www.pjd.ma, rappelant le communiqué dans lequel le Secrétariat du parti a salué la proclamation de la présidence américaine reconnaissant la marocanité du Sahara et loué le contenu des appels téléphoniques entre le Souverain, le président américain Donald Trump et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

+ Le Maroc sait ce qu’il fait …+

L’ancien secrétaire général du parti de la Lampe a estimé qu’il est « naturel » pour le PJD, qui a une référence et une culture islamiques, de s’opposer à la reprise des relations avec Israël qui ont été suspendue en 2002, tout en soulignant que « le Maroc sait ce qu’il fait et que c’est Sa Majesté qui prend la décision appropriée à ce sujet ».

« Écrire au Secrétaire général ou au Conseil national (du parti) pour exprimer le rejet de reprendre les relations avec Israël est une chose, et remettre en cause la position exprimée par le parti dans le communiqué du Secrétariat général en est une autre », a-t-il affirmé soulignant que « ceci n’est pas des coutumes du PJD, qui est le parti des institutions qui se réunissent et prennent la décision appropriée. «

Et de relever: « le PJD aujourd’hui n’est pas un parti ordinaire, étant donné qu’il dirige le gouvernement depuis 2011, et donc il est un élément essentiel de la structure de l’Etat dirigée par Sa Majesté, et prend des décisions sur des questions déterminantes et souveraines ».

« Exprimer des positions de rejet, c’est notre droit, mais nous ne pouvons pas agir d’une manière qui laisse entendre que nous avons lâché notre pays à un moment critique », a rappelé Benkirane, rejetant du coup les appels qui se sont levés pour exiger le limogeage Saad Eddine El Othmani de son poste de Secrétaire général du parti.

+ Appel à la mobilisation derrière le Roi +

Selon Benkirane, « le deuxième homme de l’Etat (El Othmani) ne peut pas s’opposer au premier homme de l’État ».

L’ancien chef du gouvernement a conclu par un appel à « la mobilisation derrière SM le Roi, car il s’agit de l’intérêt national, de sa réputation et de nos provinces du sud », ajoutant: « Nous n’avons qu’une seule position, qui est de soutenir Sa Majesté… Aujourd’hui, comme nous l’avons toujours fait, l’Etat marocain et la monarchie sont une priorité pour nous. »

Par conséquent, « il n’est pas question de faire pression sur Saad Eddine El Othmani pour qu’il présente sa démission et créer une crise pour notre pays », a ajouté Benkirane.

Article19.ma