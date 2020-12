Le compte à rebours est lancé pour l’approbation officielle du vaccin chinois anti-Covid-19. Selon le journal semi-officiel chinois “Global Times”, les autorités chargées de la réglementation des médicaments ont donné le feu vert mercredi à la demande du géant pharmaceutique chinois Sinopharm pour le « lancement » de son vaccins anti-Covid-19.

L’examen des procédures d’application ont aussitôt été entamées par les dites-autorités, croit-savoir la même source.

Cette décision constitue « un dernier pas » vers l’autorisation officielle de commercialisation de ce vaccin qui permettra de combattre le coronavirus (Covid-19), souligne Global Times dans son édition de ce jeudi.

Sinopharm qui est le partenaire officiel du Maroc dans l’acquisition du vaccin anti-Covid-19 – – notamment le vaccin de Wuhan, BBIBP-Cor-V, fabriqué à base du coronavirus SARS-CoV-2 inactivé commandé par le Royaume- -, s’attend à ce qu’une “autorisation conditionnelle serait accordée le 1er Janvier 2021”, ajoute la même source.

[Chinese drug regulators formally accepted the country’s leading vaccine producer Sinopharm’s application for market rollout of its COVID-19 vaccines on Wednesday, which marks a closer step to China’s approval for this vaccine candidate to combat the coronavirus.

The Center for Drug Evaluation of China’s National Medical Products Administration has formally accepted the application and started examination procedure, the Global Times learned from the Sinopharm. Chinese experts predicted that conditional approval could be granted from January 1, 2021. ] Global Times

Par ailleurs, le journal a dévoilé que Pékin aurait déjà autorisé l’utilisation de vaccins d’urgence anti-Covid-19 produit par Sinopharm, dans des provinces au sud, de l’est et du sud-Ouest de la Chine “pour faire face à des cas et groupes à haut risque”

Et d’ajouter que le vaccin en question a été approuvé aux Émirats Arabes Unis au début de ce mois et a démontré son efficacité à 86%.

Article19.ma