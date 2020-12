Coopération. Le Chef d’état-major général des Armées, Général de Division Mohamed Bamba Meguett, a présidé, ce lundi matin à Nouakchott, la deuxième réunion de la commission militaire mixte mauritano-marocaine, et ceci aux côtés de l’Inspecteur général des Forces Armées Royales marocaines, Général Abdelfatah Louarak, en visite actuellement dans notre pays à la tête d’une importante délégation de son département, a rapporté l’Agence mauritanienne d’information (AMI).

« Cette deuxième rencontre de son genre entre les deux parties a pour objectif le renforcement des relations de la coopération militaire mauritano-marocaine dans les divers domaines militaires et sécuritaires, ainsi que les perspectives de développement de cette coopération », précise AMI.

La réunion s’est déroulée en présence du directeur du matériel à l’état-major général des Armées, le général de division Mohamed Vall Ould Taghiyoullah, le chef d’état-major de la Marine Nationale, l’amiral Mohamed Cheikhna Taleb Moustaph et les chefs des 2e et 3e bureaux de l’état-major général de l’Armée, respectivement, le général de division Hamadi Ould Ely Maouloud et l’amiral Ahmed Benaouf, ainsi que des officiers de haut rang de l’état-major général des Armées et enfin la délégation des Forces Armées Royales marocaines accompagnant l’Inspecteur général des Forces Armées Royales marocaines, selon la même source.

Cette activité officielle s’inscrit dans le cadre d’une « visite de trois jours » que la délégation militaire marocaine a effectué en Mauritanie, affirme-t-on.

Article19.ma