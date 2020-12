Après le 4ème prime de l’émission “Qui veut investir dans mon projet ? Spécial startups” de mardi dernier, dix startups ont réussi à convaincre les investisseurs et ce, pour un total de fonds proposés qui dépasse les 6,9 millions de dirhams (MDH), indiquent l’opérateur Inwi et la chaîne 2M dans un communiqué conjoint.

Lors du ce prime, qui a été suivi par près de 3 millions de téléspectateurs sur 2M et les plateformes digitales, deux startups de plus ont été sélectionnées et se sont vu proposer des fonds allant jusqu’à de 1,6 MDH auprès des Business Angels et par le concours du fonds “Innov Invest” de la Caisse Centrale de Garantie (CCG), fait savoir la même source, soulignant l’intérêt que portent les marocains au monde de l’entrepreneuriat et de la startup.

+ Maroc : il est possible d’innover, d’entreprendre et développer des solutions utiles +

Il s’agit de “Wafr”, une application qui permet à ses utilisateurs d’obtenir des réductions sous forme de recharges téléphoniques lors de ses achats effectués dans une épicerie et sur une gamme de produits du quotidien, et de “EJ solutions”, une startup qui développe des contenants connectés et nouvelle génération permettant la certification de la traçabilité et de la qualité dans la chaîne alimentaire, précise le communiqué.

“Ce qu’il est important de retenir, c’est que les candidats de l’émission ont prouvé aux Marocains qu’il est possible d’innover, d’entreprendre et développer des solutions utiles, dans plusieurs domaines stratégiques pour l’économie de notre pays”, déclare Mouhsine Lakhdissi, investisseur et l’un des Business Angels de l’émission lors du 4ème Prime.

Cette émission s’inscrit dans la continuité des initiatives lancées, respectivement, par 2M et inwi et vise à soutenir les entrepreneurs et leur donner accès aux moyens de financements pour accroître le développement de leurs startups et être accompagnés et conseillés par des entrepreneurs et investisseurs expérimentés.

Les organisateurs donnent ainsi rendez-vous, sur 2M et sur la plateforme innov.inwi.ma, mardi prochain, pour découvrir 4 nouvelles Startups venues défendre leurs projets lors du 5ème prime.

