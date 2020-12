Un véritable soap opera? Et pour cause, une nouvelle audience du procès « Hamza mon bb » dans lequel est poursuivi la chanteuse Dounia Batma est prévue ce mercredi à la cour d’appel de Marrakech.

La cour avait décidé, lors de la dernière audience, de reporter l’examen du dossier en raison de l’absence d’un des membres de l’instance à cause de la maladie.

La même source a indiqué que la cour devrait terminer l’examen de ce dossier lors de cette audience et de délibérer sur les questions de procédures, rappelant que la Cour d’appel de Marrakech a reporté, lundi dernier, au 4 janvier l’examen d’un autre dossier lié à l’affaire « Hamza mon bb » dans lequel sont poursuivis 3 personnes, a rapporté le site arabophone alyaoum24.com.

Pour rappel, le tribunal de première instance de Marrakech avait condamné, en juillet dernier, la chanteuse Dounia Batma, poursuivie en état de liberté, à 8 mois de prison ferme, et sa soeur et une autre accusée, qui sont en état d’arrestation, respectivement, à un an et à un an et demi de prison ferme.

A noter que les accusés sont poursuivis dans le cadre de cette affaire, chacun en ce qui le concerne, pour « participation à l’accès frauduleux au système informatique de données », « participation délibérée à entraver le fonctionnement de ce système », «diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans consentement », « diffusion de faits infondés dans le but de nuire à la vie privée d’individus et diffamation », ainsi que pour « participation et chantage ».

