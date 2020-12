La compagnie nationale Royal Air Maroc a annoncé la reprise de ses vols vers l’Angleterre à partir du 11 février 2021 avec plusieurs nouvelles liaisons aériennes.

Selon le site spécialisé dans les voyages « Travel bulletin », la RAM prévoit 4 liaisons hebdomadaires entre l’aéroport londonien de Gatwick et Marrakech, 3 avec Agadir et 2 vols entre Manchester et Agadir.

La même source a précisé que ces vols s’ajouteront aux 3 liaisons aériennes hebdomadaires actuellement assurées par la RAM entre l’aéroport Heathrow de Londres et Casablanca.

« Travel bulletin » a ajouté que la RAM comptera ainsi le plus grand nombre de liaisons entre le Maroc et l’Angleterre devant Air Arabia qui assure actuellement 2 vols par semaine entre Gatwick et Tanger, rappelant que Ryanair a récemment repris ses vols entre Liverpool et Marrakech et Manchester et Agadir.

Article19.ma