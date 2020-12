– Par Ilan Berman* (Newsweek)

Malgré toute son importance, l’annonce du 10 décembre par le Royaume du Maroc de la normalisation de ses relations avec Israël peut difficilement être considérée comme une surprise. Les contacts entre les deux pays existent depuis des décennies, et Rabat et Jérusalem se vantent depuis longtemps d’un partenariat dynamique (quoique informel) construit autour de liens culturels, de liens commerciaux et d’alignement politique. Une affirmation publique de cette réalité qui a toujours existé n’était pas vraiment une question de si, mais de quand.

Toutefois, le début des contacts officiels entre les deux pays est un développement majeur, et qui renforce ce qui s’apparente à une réussite de la politique étrangère de l’administration sortante de Trump.

Au cours des quatre dernières années, la Maison Blanche a travaillé assidûment pour faire progresser sa vision d’un Moyen-Orient plus intégré et économiquement prospère. Ce plan a porté ses fruits au cours de ce qui s’est avéré être sa dernière année au pouvoir. Depuis cet été, la vague de « normalisation » nourrie par l’actuelle administration Trump a donné lieu à pas moins de quatre accords distincts entre Israël et le monde islamique (avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan et le Maroc), ainsi que des ententes et des percées diplomatiques avec la Serbie, le Kosovo et le Bhoutan. (D’autres arrangements de ce type pourraient encore être en vue dans les dernières semaines de la présidence Trump.) Par conséquent, le président Trump quittera ses fonctions le mois prochain après avoir fait plus pour faire progresser la stabilité régionale et les relations d’Israël avec le monde islamique que tous ses prédécesseurs réunis.

Cependant, l’accord israélo-marocain devrait aussi être considéré comme une aubaine pour la nouvelle administration Biden, pour au moins deux raisons.

Premièrement, il s’agit d’une relance qui intervient au bon moment dans un contexte régional qui a profondément changé au cours de la dernière demi-décennie. Le Moyen-Orient, historiquement agité, est maintenant plus intégré économiquement et politiquement plus modéré qu’à tout autre moment de l’histoire récente. L’administration Biden héritera de cette tendance bienfaisante et – avec la diplomatie appropriée- pourra s’appuyer sur elle pour promouvoir davantage la prospérité et la stabilité régionales dans les années à venir.

Deuxièmement, il positionne l’allié de longue date des États-Unis, le Maroc, pour qu’il assume un rôle plus important dans la sécurité nord-africaine. L’emplacement stratégique du Maroc sur le continent, situé à proximité de points chauds géopolitiques comme le Mali et le Nigéria, en fait un candidat naturel pour un tel rôle. Pourtant, pendant des années, le statut juridique incertain de l’ancien territoire espagnol du Sahara occidental, que le Royaume administre depuis les années 1970, a empêché le Maroc de jouer un rôle plus important dans la sécurité de son voisinage. Aujourd’hui, néanmoins, la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental qui a accompagné la « normalisation » avec Israël a ouvert la voie au Royaume pour qu’il assume un rôle plus significatif dans la surveillance de la sécurité régionale.

C’est un rôle auquel le Maroc est bien adapté. L’interprétation tolérante et inclusive de l’islam par le pays contraste depuis longtemps avec des tensions plus extrêmes de la religion que l’on trouve ailleurs dans la région. Et au cours de la dernière décennie, le Maroc est devenu plus engagé dans la promotion de cette vision du monde, en établissant des institutions religieuses et des partenariats internationaux conçus pour promouvoir le « modèle » marocain dans toute l’Afrique et au-delà.

Ce message est absolument nécessaire. Comme l’a récemment noté une nouvelle étude de l’Université de la Défense nationale, les activités islamistes violentes se sont accrues dans toute l’Afrique au cours des deux dernières années, en particulier dans des endroits comme la Somalie, le Mozambique, le bassin du lac Tchad et la région anarchique du Sahel située au sud de l’Afrique du Nord. Ignorée, cette tendance menace de submerger le continent et d’y mettre en péril les intérêts américains.

À la fois à travers des déclarations politiques et des choix personnels, la nouvelle administration Biden a déjà signalé qu’elle prévoyait de poursuivre une politique africaine plus ferme que son prédécesseur. Faire du Maroc un élément plus important dans une telle approche relève tout simplement d’un bon sens stratégique.

Depuis son annonce, plus tôt au cours de ce mois, l’accord maroco-israélien a reçu sa part de critiques de la part des détracteurs qui ont déploré un changement de statu quo politique au Sahara occidental, une mise à l’écart des Palestiniens et divers autres prétendus défauts. Ces critiques manquent cependant un point crucial. En fin de compte, le nouvel accord de normalisation aligne mieux Rabat sur les tendances régionales qui se font jour au Moyen-Orient et le rend beaucoup plus utile à Washington.

*Ilan Berman est vice-président du Think Tank « American Foreign Policy Council » à Washington, D.C.

