Le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun et le directeur des opérations de la Banque Mondiale (BM) pour le Maghreb, Jesko Hentscel, ont procédé, mardi à Rabat, à la signature de trois conventions de financement d’une enveloppe globale de 800 millions de dollars (M$).

Ces conventions, signées en présence du ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi, concernent la protection sociale pour 400 M$, le programme « Génération Green » (250M$) et la programmation et la modernisation du transport urbain (150 M$).

=Développement suivra=

Article19.ma