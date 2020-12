Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Fès ont mis en échec, lundi soir en coordination avec les services de la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGST) et de la Brigade régionale de la police judiciaire, une opération de trafic d’une tonne de chira près de la ville.

Cette opération s’est soldée par l’interception d’une voiture légère au niveau de la rocade menant à Outat El Haj et à Guercif, indique dans un communiqué la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), précisant que l’opération de fouille du véhicule ont abouti à la saisie de 40 ballots d’une quantité totale d’une tonne de chira.

Le conducteur et le passager du véhicule ont pris la fuite et abandonné la voiture dans une zone connue pour ses reliefs complexes, ajoute la DGSN. Les recherches et investigations, menées par les services sécuritaires sous la supervision du parquet territorialement compétent, se poursuivent pour déterminer les éventuelles ramifications de cette affaire aux niveaux national et international et interpeller tous les complices, conclut le communiqué.

Article19.ma