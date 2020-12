NEW DISTRICT est un tout nouveau Label de musique voit le jour au Maroc, plus spécifiquement à Casablanca. Fondé par le réalisateur Nabil Ayouch, Ali n’ Productions sous la direction d’Amine Benjelloun, les compositeurs Mike et Fabien Kourtzer, Cercle Rouge sous la direction de Fanny Lamothe, et le Rappeur marocain Bawss qui en assure la direction artistique.

NEW DISTRICT a pour ambition de détecter, accompagner et produire les jeunes talents dans le milieu du Hip Hop, selon un communiqué rendu public lundi.

« Avant d’être un Art, le Hip Hop pour moi est une Culture, une voie d’expression… », affirme-t-on.

Originaire de Sarcelles, une banlieue parisienne où il a grandi au début des années 80, Nabil Ayouch a connu l’émergence du mouvement Hip Hop qui arrivait des États-Unis… Dans les rues du quartier, il s’en rappelle, ces mots résonnaient comme des vérités dans les oreilles d’une jeunesse, ghettoïsée et pas assez entendue.

Cette jeunesse, il la retrouvera plus tard, portant les mêmes stigmates dans les rues de Sidi Moumen.

Pourtant, la musique, les arts et le cinéma arrivent à créer des ponts entre les êtres. Cette empreinte, on la retrouvera dans nombre de ses films, dont « Ali Zaoua », « Les Chevaux de Dieu », « Much Loved » ou encore « Razzia », souligne le communiqué.

+ Une sacrée chance +

Au sein des centres culturels, créés dans tout le Maroc, par la Fondation Ali Zaoua, le rappeur Bawss développe la Positive School, à partir de 2015, premier programme éducatif s’articulant autour du Hip Hop en y enseignant : Rap, Slam, Beat-Box, Danse, Graffiti…

Fédérateur d’énergies et ambassadeur de Hip Hop aux USA, Bawss est un catalyseur de talents au sein de la Positive School, indéniablement investi dans l’impact des principes fondateurs du Hip Hop comme vecteur de changements sociaux, notamment au sein du quartier de Sidi Moumen.

Un quartier à l’histoire lourde à porter, mais qui est devenu au fil des ans un carrefour incontournable de jeunes rappeurs assoiffés de mots et dont la rage de vaincre est une inspiration qui incite au rêve, et à l’ambition.

« Avoir un label Hip-Hop au Maroc, c’est un rêve. En faire partie, c’est une sacrée chance ! »

C’est lorsque ces jeunes rappeurs en herbe réalisent une pièce de théâtre avec leur Mentor, que Nabil Ayouch découvre un talent incroyable et décide de réaliser son prochain film sur eux.

+ Apporter aux artistes une reconnaissance à leur juste valeur +

Pour la réalisation de la Bande Originale de ce film Nabil Ayouch fait à nouveau appel aux Frères Kourtzer, dont la collaboration avait déjà commencé sur « Les Chevaux de Dieu » en 2012 et s’est poursuivie sur “MuchLoved”en2015.

Les Frères, se sont imposés dans le genre Hip-Hop , notablement reconnus pour leur BO du film « Ma 6-T Va cracker » en 1997 qui fut un choc musical invitant la légende old school new-yorkaise KRS-One ; mais aussi en collaborant avec les plus grands noms du rap (Mobb deep, IAM, Cypress Hill, Passi, Rohff, Kerry James…).

Avec plus d’une trentaine de longs métrages à leur actif (dont « Un Prophète » de Jacques Audiard, etc…), les frères se sont aujourd’hui imposés comme des producteurs incontournables dans le monde du cinéma. Mais c’est à Sidi Moumen, que le Hip Hop les fera vibrer une nouvelle fois en 2019.

Lors des enregistrements en studio de la Bande Originale du prochain film de Nabil Ayouch, Mike et Fabien Kourtzer retrouvent l’énergie et la force qu’est la culture hip-hop, un constat est fait par ces professionnels : Il y a un gros potentiel !

La suite coule de source, ces artistes doivent passer à l’étape supérieure : se professionnaliser. C’est de là qu’est né le nouveau label Hip Hop : NEW DISTRICT.

« Quand on est arrivés au Maroc et que l’on a rencontré tous ces rappeurs, la force de ce courant nous a sauté à la figure. C’est exactement ce que nous avons ressenti la fois où on a écouté le premier morceau rap de notre vie.»

Frères Kourtzer NEW DISTRICT est un label indépendant dont l’objectif est d’apporter aux artistes une reconnaissance à leur juste valeur, de porter une attention particulière aux artistes femmes, ainsi qu’à détecter divers jeunes talents à travers le royaume : Rappeuses, Rappeurs, Danseuses, Danseurs, Beatmakers, Graffeurs…

S’alliant à l’expertise d’Ali n’ Productions (Maroc) et de Cercle Rouge (France), NEW DISTRICT peut compter sur une crédibilité d’aujourd’hui 20 ans dans le domaine de la création de contenu Cinématographique, Musicale, TV ou encore WEB, à travers Jawjab.

