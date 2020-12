Alerte. Au Maroc, sur la base des recommandations de la Commission scientifique et technique concernant la nécessité de renforcer les procédures de l’état d’urgence sanitaire et de maintenir les mesures et procédures nécessaires pour lutter contre le coronavirus (Covid-19), le gouvernement a décidé de prendre, à partir du mercredi 23 décembre 2020 à 21h00 et pour une durée de trois semaines, les mesures de précaution suivantes:

Le gouvernement précise, lundi dans un communiqué, que ces mesures concernent:

1- La fermeture des restaurants, cafés, commerces et grandes surfaces à 20h00;

2- Couvre-feu nocturne de 21h00 à 6h00 à l’échelle nationale, sauf cas exceptionnels;

3- L’interdiction des fêtes et des rassemblements publics ou privés;

4- La fermeture totale des restaurants à Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger pour une durée de trois semaines,

Toutes les mesures de précaution annoncées précédemment seront maintenues, conclut le communiqué.

Article19.ma