Insolite. Dix jours, se sont écoulés depuis la signature de l’« exécutive order » par le président Donald Trump affirmant la reconnaissance officielle des États-Unis d’Amérique de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Toutefois, le puissant bras d’intelligence et de renseignement du gouvernement américain, la Central Intelligence Agency (CIA) ne semble pas au courant de ce changement historique majeur.

Et pour cause, si l’on exclut la mise à jour de la carte géographique avec la disparition des fameux pointillés qui séparent le Maroc de ses provinces Sahariennes, les données sur le site de la CIA : World Factbook que « le Maroc se trouve en Afrique du Nord, en bordure de la Méditerranée et de l’Atlantique au nord et entre d’Algérie et le Sahara Occidental au sud ».

Et d’ajouter que la superficie du Royaume est de 446.550 kilomètres carrés seulement, en d’autres termes amputé de son vaste Sahara.

A noter que sur les 33 photos-slides disponible sur ce site, consulté quotidiennement par des millions de lecteurs, aucune image du Sahara marocain n’est sur cette liste d’illustration des paysages magnifiques du Royaume.

Des internautes se demandent, est-ce « un oubli » ou plutôt « un laisser-aller » délibéré ?

No comment !

Article19.ma