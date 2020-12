Deadline. Au Maroc, la Commission spéciale pour le Modèle de développement (CSMD) a entamé la finalisation de son rapport qu’elle devra soumettre au roi Mohammed VI au début de l’année 2021.

La CSMD a indiqué, samedi sur Facebook, qu’elle a tenu sa dernière session plénière pour discuter des derniers détails et finaliser son rapport, qui devrait être soumis au Roi, au début 2021.

Pour rappel, en juin dernier, le Souverain a accordé un délai supplémentaire de six mois à la commission en vue de lui permettre d’approfondir les différents volets du modèle de développement projeté et d’intégrer dans ses travaux les implications et les transformations engendrées par la pandémie de la Covid-19, ainsi que les enseignements qu’il convient d’en tirer à moyen et long termes aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.

Faisant le bilan de ses travaux, la CSMD a fait savoir récemment qu’elle a effectué quelque 70 auditions et séances d’écoute, 113 ateliers de travail, 35 séances d’écoute citoyenne organisées dans différentes villes du Royaume et s’est déplacée sur 30 sites au Maroc, notant que ces séances d’écoute et ateliers de travail ont permis de rencontrer et d’écouter directement près de 10.000 personnes.

La Commission a été mise en place en vue d’examiner avec franchise, audace et objectivité l’état des lieux au vu des réalisations du Royaume, des réformes engagées, des attentes des citoyens, du contexte international actuel et de ses évolutions à venir.

Elle devra soumettre à l’appréciation du Roi Mohammed VI les grandes réformes souhaitables et les initiatives concrètes afin de réactualiser le modèle de développement du Maroc.

Article19.ma