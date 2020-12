MAN Truck & Bus a reçu une commande du Maroc portant sur la livraison de 89 châssis de bus urbains et de 11 autobus articulés, nouvelle génération, de type MAN Lion’s City 18 destinés à la ville de Kénitra.

Selon le site Automotive World, le Maroc, le pays des mille et une nuits qui émerveille les visiteurs avec ses impressionnantes mosquées, ses oasis vertes et ses arômes exotiques, ajoutera à cette liste des bus urbains modernes de MAN Truck & Bus.

À partir de l’année prochaine, 100 véhicules au total transporteront les habitants et les visiteurs à Kénitra et dans la région environnante de manière sûre, fiable et confortable.

« Notre équipe sur le terrain a passé ces dernières semaines à travailler en étroite collaboration avec les experts de notre société partenaire Sefamar pour sécuriser cette commande. Nous sommes ravis de cette réussite et de la confiance que l’opérateur Foughal Bus nous accorde », a indiqué Rudi Kuchta, responsable de la Business Unit Bus chez MAN Truck & Bus, cité par le site Automotive World.

+ « Cette commande nous tient à cœur… » +

La commande comprend 89 châssis de bus RC3 à plancher surbaissé et 11 autobus articulés Lion’s City avec un marchepied à plancher surbaissé et d’une longueur de 18 mètres. Le châssis et les bus seront livrés courant 2021.

Les autobus urbains de 18 mètres de long de la nouvelle génération MAN Lion’s City sont équipés d’une boîte de vitesses automatique et d’un moteur D15 ultramoderne de 330 ch (243 kW). Ils disposent également d’une série d’assistants de sécurité innovants et sont spacieux et climatisés avec des sièges confortables. Ils sont fabriqués sur le site de production de Starachowice en Pologne, le centre de compétence MAN pour la production de bus urbains à plancher surbaissé et de châssis de bus.

« Cette commande nous tient à cœur pour deux raisons: tout d’abord, c’est une formidable opportunité de prouver que notre nouvelle génération de bus urbains MAN, équipés d’une technologie de pointe, est parfaitement adaptée à tous les marchés, même hors d’Europe », a affirmé Kuchta, avant d’ajouter: « Deuxièmement, ces 11 bus Lion’s City seront les premiers véhicules complets articulés et à plancher surbaissé de la marque MAN à être déployés au Maroc ».

Les 89 châssis de bus RC3 à plancher surbaissé mesurent 12 mètres de long et sont également destinés à la ville de Kenitra. Ils sont équipés de moteurs D08 de 290 ch (213 kW) et de boîtes de vitesses automatiques à la pointe de la technologie qui promettent une conduite en douceur. Le fabricant local Irizar Maroc sera responsable de la carrosserie.

Outre la technologie et la qualité de pointe qui distinguent les bus MAN, les performances exceptionnelles de Sefamar en termes de service après-vente ont également été un facteur décisif dans l’attribution du contrat. Un contrat d’entretien de cinq ans a été conclu pour l’ensemble de la flotte. « L’objectif est de soutenir Foughal Bus dans ses opérations en cours de la meilleure manière possible », souligne Kuchta.

Article19.ma