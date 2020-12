Éclairage. Après des mois de recherche, d’enquêtes et de missions impliquant un groupe d’experts et de professionnels expérimentés, un livre blanc a été dévoilé pour la première fois au Maroc, soulignant l’enjeu stratégique de la mise en adéquation des talents et des opportunités à l’ère du numérique.

Selon le site businesswire.com, le livre blanc « Digital Talent Review » (Examen des talents numériques) a été commandé par le groupe Huawei et techniquement élaboré par les plus grands cabinets de conseil, « Guepard et ThinkOne », en collaboration avec le Centre international de l’UNESCO pour l’innovation dans l’enseignement supérieur (UNESCO-ICHEI).

Le document vise à aider les décideurs gouvernementaux et du secteur privé à améliorer les efforts de formation numérique du Maroc.

+ La vision repose sur : Cristallisation, Ambition et Taille +

Sur la base d’une enquête à grande échelle auprès de décideurs et d’institutions clés, parallèlement à un vaste sondage d’opinion impliquant 650 étudiants et employés, la « Digital Talent Review » fournit un aperçu scientifique approfondi des facteurs objectifs à l’origine du fossé entre les compétences numériques et l’employabilité dans le Royaume.

À cet effet, les auteurs du livre blanc ont développé un cadre unique pour permettre aux décideurs d’ajuster la livraison de leurs programmes numériques: la « Digital Skills Matrix » (La qualification digitale Matrix) fournit une analyse complète du spectre des programmes offerts dans le secteur numérique au Maroc, classés par sujet, région et institution, et met en lumière les forces et les défis potentiels.

Élaboré en étroite consultation avec des experts dans ce domaine, il donne également des orientations pour améliorer la formation des talents numériques pour combler ce fossé entre les compétences numériques et l’employabilité.

L’étude recommande une triple initiative pour soutenir et promouvoir les efforts du Royaume en vue de surmonter les défis émergents consistant à combler le fossé entre les talents numériques et l’employabilité.

La mise en œuvre de cette vision repose sur trois piliers: Cristallisation, Ambition et Taille, qui vise à aligner les principaux acteurs autour du projet, apporter une réelle valeur ajoutée en réorganisant les compétences numériques et la dispense de la formation, et enfin atteindre la taille cruciale en favorisant la participation des champions nationaux, dans un marché international extrêmement compétitif.

Article19.ma